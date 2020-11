Els Mossos estudien incorporar un camió de bombers per als disturbis

Els Mossos d'Esquadra valoren la possibilitat d'incorporar un camió de bombers a el cos per apagar incendis que puguin produir-se durant disturbis, ha explicat la policia catalana, que ha recalcat que la mesura "s'està estudiant i no hi ha res tancat" .





La incorporació d'un camió de bombers a el cos de Mossos es va començar a estudiar arran dels aldarulls en les protestes per la sentència de l'1-O a Barcelona, segons ha publicat 'La Vanguardia'.





També segons ha publicat el diari, es contempla tant la possibilitat de comprar un camió nou i adaptar-lo a la feina policial, com la possibilitat que els Bombers de la Generalitat cedeixin als Mossos un dels seus camions vells.