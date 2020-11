La vacuna de Moderna mostra una eficàcia del 94,5% en la primera anàlisi de l'assaig fase 3

Moderna ha anunciat que la Junta de Monitoratge de Seguretat de Dades (DSMB, per les sigles en anglès), independent i designada pels Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units (NIH, per les sigles en anglès), ha informat que l'estudi de fase 3 d'ARNm-1273, el seu candidat a vacuna contra COVID-19, ha obtingut una eficàcia de la vacuna del 94,5 per cent en les primeres anàlisis.













Els resultats són les últimes notícies encoratjadores que sorgeixen de l'esforç vertiginós per desenvolupar una vacuna contra la coronavirus i segueixen una anàlisi provisional similar a principis d'aquest mes d'una col·laboració entre Pfizer i l'empresa alemanya BioNTech, que suggereix que la seva vacuna és 90% efectiva per prevenir malalties. .





No s'espera que la vacuna Moderna estigui disponible fora dels EE. UU. fins al proper any. La biotecnologia va dir que tindria 20 milions de dosis preparades per enviar-se als EE. UU. abans de finals de 2020 i esperava fabricar de 500 milions a mil milions de dosis a nivell mundial el proper any.





Moderna va acordar acords per proporcionar als EE. UU. 100 milions de dosis, amb l'opció de comprar 400 milions més. Japó, Canadà, Suïssa, Qatar i Israel també han signat acords, i la Comissió Europea té un "possible acord de compra" de 8 a 160 milions de dosis. El Regne Unit va decidir no participar en el pla de la UE, i Matt Hancock va argumentar al juliol que el govern podria obtenir la vacuna més ràpid per si sol.