La Fundació ”la Caixa” impulsa 19 projectes artístics sensibles a les necessitats socials sorgides per la pandèmia

El programa Art for Change de la Fundació “la Caixa” reforça la seva convocatòria en el context de la pandèmia i ofereix un any més, ajudes a projectes de diferents disciplines artístiques que començaran a funcionar el gener. En total l’entitat hi ha destinat 416.250 euros.





Mitjançant processos artístics, aquests projectes fomenten el paper actiu de col·lectius en situació de vulnerabilitat. Les condicions de la convocatòria 2020 per a la presentació de les iniciatives han estat les mateixes de cada any, la qual cosa propicia que la majoria requereixin presencialitat, si d’aquí a uns mesos el context ho permet.





Reflexa’t és un dels 9 projectes seleccionats a la província de Barcelona que mitjançant la fotografia, pretén enfortir l’autoestima de persones sense llar, altament afectades pel confinament





Las paredes tienen memoria és un projecte de Badalona també dirigit a un col·lectiu molt castigat per la pandèmia: la gent gran. Constarà en escriure i dibuixar records a les rajoles de la ciutat.