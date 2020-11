Arrenca el Gran Recapte "més necessari" en un format amb donacions virtuals

Els bancs d'aliments catalans han donat inici aquest dilluns a el Gran Recapte, en una edició "més necessària que mai" en la qual la recollida física d'aliments es converteix en donacions virtuals per la pandèmia, i que es prolongarà fins al 21 de novembre.













En un comunicat, el portaveu del Banc dels Aliments, Òscar Ologaray, ha explicat que el banc està gairebé a el límit, perquè la demanda d'aliments ha augmentat més d'un 40%: "Estem repartint més aliments ara que en el pitjor moment de la crisi del 2008 "





Les donacions es poden fer en els supermercats, així com pel seu canal de Bizum, per la seva pàgina web o per les plataformes de compra virtual dels supermercats.