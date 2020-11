Catalunya treballa en un pla de reobertura progressiu de fins a quatre fases

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha concretat que el pla de reobertura de l'activitat després de les restriccions derivades de la segona onada de la pandèmia de coronavirus serà progressiu i tindrà entre tres i quatre trams --de una periodicitat de 15 dies-- que començaran a partir de dilluns que ve amb la tornada de les activitats a l'aire lliure.





Ho ha explicat en roda de premsa aquest dilluns a la qual també han participat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, el coordinador de la unitat de seguiment del Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, i la intendent dels Mossos d'Esquadra Mònica Lluís.





A l'ésser preguntada per una possible obertura de les activitats culturals i esportives suspeses, Vergés ha descartat avançar detalls fins que es reuneixin amb els sectors afectats aquesta setmana: "Els compromisos que adquirim els anirem explicant".





No obstant això, ha demanat prudència perquè en l'estat epidemiològic actual "el sistema es pot veure perjudicat si no es fa bé l'obertura de les activitats afectades", pel que ha reclamat implicació per evitar un retrocés de la situació.





Sobre si hi haurà canvis en la limitació horària decretada amb el toc de queda, Vergés ha matisat que "no necessàriament hi haurà una modificació" d'aquesta norma i ha afegit que aquesta obertura no representarà un permís per començar totes les activitats en massa.





De la mateixa manera, la consellera ha assegurat que no poden avançar quan es reprendran les classes presencials en l'àmbit universitari perquè representen "molts desplaçaments i molta interacció social" que volen evitar.





Vergés ha advocat per trobar "el millor equilibri" entre la situació epidemiològica derivada de la pandèmia i la vitalitat de Catalunya que, segons la consellera, la integren l'activitat social i l'econòmica.





Sobre l'anunci de l'Ajuntament de Barcelona de no celebrar la tradicional cavalcada dels Reis Mags pels carrers de la ciutat, Vergés ha defensat que no s'han de avançar i que és una "prioritat" que els Reis arribin als nens catalans, tot i que ha reconegut que serà un Nadal diferent.