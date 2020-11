L'exsenadora de Podem que va acusar el partit de malversació es presentarà com a candidata a les eleccions catalanes

L'exsenadora d'En Comú Podem per Tarragona Celia Cánovas, que va demanar personar-se en la causa que investiga presumpte finançament irregular en Podem a l'entendre que la formació havia malversat fons, es presentarà a les pròximes eleccions catalanes com a candidata a la Presidència de la Generalitat.













Ho farà a través de la llista del partit Esquerra en Positiu, el comitè electoral va decidir per unanimitat designar com a cap de llista per la circumscripció de Barcelona i candidata a la Presidència de la Generalitat.





La formació ha destacat en un comunicat que Cánovas és advocada en actiu des de 1990 i va ser senadora per Podem (2015-2019), fent-se ressò també de la seva petició de personació com a perjudicada en la causa que instrueix el Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid, després de la denúncia per possible finançament il·legal contra Podem per part de l'excoordinador de l'equip legal del partit José Manuel Calvente.





"Catalunya viu una crisi econòmica i sanitària on només cal el sentit comú i el pragmatisme. Cal abandonar qualsevol deliri secessionista que obstrueixi el benestar de la ciutadania. En el proper Parlament cal impedir l'entrada a l'esquerra demagògica que ha frustrat tantes bones intencions ", ha emfatitzat la formació.





El partit es defineix a la seva pàgina web com "esquerra lliure de nacionalisme" i es presenta com una "alternativa" davant aquells que "tracten ara de blanquejar el secessionisme".





L'exsenadora va demanar entrar a la causa a l'entendre que la formació ha malversat fons i ha fet servir les donacions dels càrrecs públics per encobrir "una operació de blanqueig".





No obstant això, el titular de jutjat d'instrucció número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, va desestimar la seva petició per considerar que obriria la porta a una "investigació prospectiva", tot i que al mateix temps va assenyalar que podria personar-se com acusació popular.