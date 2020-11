La durada de la immunització de les vacunes de Pfizer i Moderna segueix generant "dubtes", alerta l'OMS

La científica cap de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Soumya Swaminathan, ha avisat que, tot i les notícies "tan encoratjadores" que hi ha hagut sobre les vacunes contra el Covid-19 de les companyies Pfizer i Moderna, encara hi ha "dubtes" sobre la durada de la immunització que puguin aportar a determinats col·lectius com, per exemple, la gent gran.













En roda de premsa, l'experta ha destacat la necessitat que, en el cas concret de la vacuna que està desenvolupant Moderna, es demostri el perfil de seguretat i es realitzi un seguiment de dos mesos als participants de l'assaig per avaluar els possibles efectes secundaris.





Aquest dilluns la companyia Moderna ha anunciat que la Junta de Monitoratge de Seguretat de Dades (DSMB, per les sigles en anglès), designada de forma independent pels Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units (NIH, per les sigles en anglès), ha informat que l'estudi de fase 3 d'ARNm-1273, el seu candidat a vacuna contra COVID-19, s'ha observat una eficàcia del 94,5 per cent en les primeres anàlisis.





"En a l'anàlisi interna sembla que la vacuna té una eficàcia de protecció per sobre del 94 per cent, però cal esperar i veure el perfil de seguretat", ha dit, per informar que l'OMS està recopilant dades de les dues vacunes i espera poder tenir informació més detallada en les properes setmanes.