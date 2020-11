Identifiquen un factor clau per entendre per què els nens no tenen símptomes greus de COVID-19

Investigadors del Centre Mèdic de la Universitat de Vanderbilt (Canadà) han determinat un factor clau de per què COVID-19 sembla infectar i emmalaltir preferentment als adults i a la gent gran, mentre que sembla evitar els nens més petits.









Els nens tenen nivells més baixos d'un enzim / co-receptor que la SARS-CoV-2, el virus de l'ARN que causa la COVID-19, necessita per envair les cèl·lules epitelials de les vies respiratòries en el pulmó, segons les seves troballes, publicats a la revista científica 'Journal of Clinical Investigation'.





"El nostre estudi proporciona una justificació biològica de per què particularment els nadons i els nens molt petits semblen ser menys propensos a infectar-oa tenir símptomes greus de la malaltia", explica una de les autores de la feina, Jennifer Sucre.





Encara hi ha molt per aprendre sobre la SARS-CoV-2. Però això és el que se sap: Després que una partícula viral és inhalada en els pulmons, "pics" de proteïna que sobresurten com claus en una pilota de futbol s'adhereixen a l'ACE2, un receptor en les superfícies de certes cèl·lules pulmonars.





Un enzim cel·lular anomenada TMPRSS2 talla la proteïna dels pics, permetent el virus fusionar-se en la membrana cel·lular i "entrar" a la cèl·lula. Un cop dins, el virus segresta la maquinària genètica de la cèl·lula per fer còpies del seu ARN.





Aquests investigadors es preguntaven si el TMPRSS2 tenia alguna cosa a veure amb la major gravetat dels símptomes de COVID-19 observats en persones grans en comparació amb els nens. Els investigadors van rastrejar l'expressió dels gens que se sap estan involucrats en la resposta del cos a COVID-19 al llarg del temps.





Van trobar que mentre que el gen per al ACE2 s'expressava en nivells baixos en el pulmó del ratolí, "el TMPRSS2 es va destacar per tenir una trajectòria realment sorprenent de major expressió durant el desenvolupament", expliquen.





Els investigadors van obtenir i analitzar mostres de pulmó humà recollides de donants de diferents edats, i van confirmar una trajectòria similar en l'expressió de l'TMPRSS2 a la qual havien trobat en els ratolins. "El que trobem és que l'expressió de (TMPRSS2) augmenta significativament amb l'envelliment, i ho veiem a nivell del gen i a nivell de la proteïna. Veiem molt més TMPRSS2 en individus majors, tant en humans com en ratolins", detalla Sucre.





Els investigadors també van utilitzar sondes fluorescents per analitzar els espècimens de l'autòpsia de tres pacients que van morir de COVID-19, i van trobar el virus en tres tipus de cèl·lules que expressen TMPRSS2. El TMPRSS2 és ben conegut pel seu paper en el desenvolupament del càncer de pròstata. Els medicaments que bloquegen l'enzim i que han estat aprovats per al tractament de càncer de pròstata avançat estan sent provats clínicament com a possibles tractaments per COVID-19.