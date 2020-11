Més de 90 entitats exigeixen a Govern que intervingui al Sàhara Occidental com a potència administradora

Més de 90 entitats han exigit al Govern que "assumeixi la seva responsabilitat com a potència administradora del Sàhara Occidental" i intervingui en el conflicte provocat per la crisi en Guerguerat, on la setmana passada l'exèrcit marroquí va entrar en una zona desmilitaritzada controlada pel Front Polisario per dissoldre una protesta.













En un manifest fet públic aquest dilluns, les entitats han reclamat a l'executiu que "faci els esforços necessaris perquè es posi en marxa, de forma definitiva, el que es preveu en els acords de pau vigents" entre el Marroc i el Sàhara.





A més, també han demanat "l'immediat nomenament d'un representant del secretari general de Nacions Unides que garanteixi la realització immediata d'un referèndum d'autodeterminació tutelat per les Nacions Unides".





Les entitats també s'han dirigit a les administracions públiques i al Govern de la Generalitat per demanar-los "un clar posicionament a favor del dret d'autodeterminació del poble sahrauí i de condemna a l'ocupació marroquina del Sàhara Occidental".





El moviment solidari amb el Sàhara a Catalunya ha convocat una concentració aquest dimecres a la tarda davant el consolat marroquí a Barcelona, amb el lema "no a la guerra, sí al referèndum".