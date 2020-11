El president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha retret el "espectacle de l'enfrontament gairebé continu dels líders polítics" enmig de la segona onada de la pandèmia.













"És de tal envergadura el trauma que està impactant sobre tots nosaltres i tal l'espectacle de l'enfrontament gairebé continu dels líders polítics, que correm el risc de donar pàbul a la desesperança, alimentar una mirada excessivament negativa sobre nosaltres com a país, enfonsar la nostra autoestima col·lectiva, deixar-nos vèncer pel pessimisme i fins i tot caure en la depressió cultural, fins al punt de creure que som incapaços de superar aquesta crisi i veure'ns com una societat sense futur ", ha advertit Omella.





Així s'ha pronunciat l'arquebisbe de Barcelona aquest dilluns 16 de novembre al discurs d'inauguració de l'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), que se celebra durant tota la setmana de forma semipresencial, ja que només hi seran presents 38 bisbes en la seu de Madrid i la resta participaran de forma virtual.





Omella considera que en aquests moments d'emergència sanitària que afecta "amb especial intensitat" a Espanya és "important no sembrar la desesperança i no suscitar la desconfiança constant, encara que es disfressi darrere de la defensa d'alguns valors".





"El que s'ha equivocat, que demani perdó. El que ha caigut en la corrupció que torni el robat. Al nostre país hi ha d'haver espai i temps per al penediment i per al perdó", ha subratllat el cardenal convidant a ser un "poble d'esperança ".





També ha alertat dels "brots populistes irresponsables i ideològics" que "tracten de colar-se" i ha convidat a "reduir la crispació".





"No és moment de divisions, no és moment per deixar que els brots populistes irresponsables i ideològics intentin colar-se. És el moment de la cohesió, de la cordialitat, de treballar units, de mirar a llarg termini alliberant-nos del curt termini de les eleccions o de la borsa ", ha subratllat.





A més, ha demanat "evitar tensar més la societat política amb qüestions que no siguin prioritàries o que requereixin d'un debat serè i profund".





"Ara hauríem de centrar-nos a trobar solucions que ajudin a sortir a flotació a les famílies que s'estan enfonsant, als empresaris que no tenen més remei que tancar els seus negocis. Per tant, és convenient evitar distraccions inútils i polaritzadores que no condueixen a la solució de la greu crisi que ens afecta ", ha insistit.





A més, Omella ha destacat que són "moltes les persones que manifesten el seu descontentament amb una forma de fer política i amb la manera que s'està duent a terme la gestió de la cosa pública", pel que ha fet una crida a "potenciar" l'associacionisme ciutadà que, al seu parer, "lamentablement, segueix sent molt pobre". "Sense aquesta força cívica mediadora i creadora, es fa més probable una instrumentalització política", ha avisat l'arquebisbe.





LLEI D'EUTANÀSIA: "NI JUSTA NI HUMANA"





El cardenal Omella també s'ha referit a la llei d'eutanàsia, que segueix la seva tramitació parlamentària com una "legislació superficial i individualista que estén la cultura de la mort".





"Davant el sofriment que fa caure les persones, alguns proposen l'eutanàsia com a solució", ha indicat l'arquebisbe, però ha afegit que "la vacuna contra la tristesa, el dolor, la soledat i el buit existencial de les persones malaltes no pot ser únicament i exclusivament l'eutanàsia ". "Aquesta mesura no seria ni la més justa, ni la més humana, ni la més fraterna", ha afirmat.





D'altra banda, el president de la CEE ha expressat el "dolor i angoixa" dels bisbes pel "cribratge" de gent gran malalts de Covid-19 procedents de residències o per motiu de la seva edat o dependència, durant els pitjors moments de la pandèmia.





"La societat ha viscut amb molt de dolor i angoixa les decisions en matèria de cribratge dels malalts de coronavirus en raó de la seva edat, grau de discapacitat o dependència. És imprescindible prendre les mesures necessàries perquè aquesta situació no es torni a repetir", ha subratllat Omella.





EL PES DEL 'discriminació per l'edat' DURANT LA PANDÈMIA





Segons ha indicat, "els grans han estat els més afectats, especialment en les residències que no van poder comptar amb la necessària atenció sociosanitària". "Tots hem pres consciència del pes de ls 'discriminació per l'edat' en la nostra societat i de les diferents formes d'exclusió per l'edat", ha lamentat.





Igualment, ha mostrat el "dolor" dels sacerdots davant "la impossibilitat d'atendre molts pacients durant la malaltia i, particularment, en els últims moments de la seva vida, per l'escassetat de material de protecció".





"Confiem que s'hagi après de la situació i, d'ara en endavant, es reconegui la importància de l'acompanyament espiritual. Sabem que no es pot imposar, però creiem que no es pot impedir. El dret a rebre una atenció espiritual és un dret humà que no es pot vulnerar ", ha emfatitzat.





A més, davant possibles nous confinaments, els bisbes fan una crida a les autoritats perquè tinguin en compte "les necessitats humanes, relacionals i espirituals de la gent gran", així com la situació de "moltes famílies que viuen en habitatges molt petites o en petites habitacions ".





Així mateix, Omella ha posat de manifest que els joves han estat "estigmatitzats, en ocasions per la seva suposada capacitat de contagi, quan a més estan patint els majors nivells de desocupació"; i que els nens, per la seva banda, "han viscut un confinament de moltes setmanes sense poder anar a l'escola, sortir al carrer o estar amb els seus avis".





En general, ha indicat que la societat es veu sotmesa a "un intens estrès que aguditza les diferències entre uns i altres" i ha advertit del "risc que aflori el ressentiment i la divisió".





ATUR I DESTRUCCIÓ DE NEGOCIS





La Covid-19, segons ha precisat el cardenal, ha provocat "un tornado" causant "quantioses pèrdues de vides humanes així com dificultats" econòmiques, socials i labors ", com les que pateixen" tantes persones que es veuen afectades per tant atur i destrucció dels negocis ".





En aquest sentit, Omella ha apuntat que "i l major mal que està patint l'economia espanyola en comparació amb altres es deu també a l'existència de mancances prèvies" que, segons la seva opinió, patia Espanya abans d'aquesta crisi, "i que han accentuat greument l'efecte de l'aturada de l'activitat "com un" mercat laboral que arrossega una excessiva precarietat ".





En tot cas, també ha remarcat que la pandèmia ha portat algunes coses bones com que ha "obert els ulls i cors" cap a col·lectius vulnerables com "les persones sense llar, els que pateixen solitud, els immigrants i refugiats encallats a les fronteres, les dones víctimes de tràfic i prostituïdes, les persones que estan a la presó "o les que pateixen fam al món.





REBUIG A IDEOLOGIES XENÒFOBES





En concret, sobre els migrants, Omella ha alertat, tal com també fa el Papa Francesc, del "risc que amenaça les persones migrants i que sembla haver quallat en ideologies xenòfobes que cedeixen a la temptació de fer una cultura de murs".