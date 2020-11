L'Ajuntament de Tortosa descataloga el monument de la Batalla de l'Ebre

La Comissió territorial d'urbanisme de les Terres de l'Ebre (Tarragona) ha aprovat aquest dilluns la modificació de planejament urbanístic de Tortosa (Tarragona) per descatalogar el monument de la Batalla de l'Ebre, segons ha informat en un comunicat.













Amb aquesta modificació, el monument deixa de pertànyer al catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat, un document que acompanya el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).





El monòlit commemoratiu de la Batalla de l'Ebre va ser inaugurat pel dictador Francisco Franco el 1966.





Segons la documentació tècnica aportada per l'Ajuntament de Tortosa, ja "no es considera Bé Integrant del Patrimoni Cultural Català" i no s'inclou en cap de les tres categories de protecció incloses en la Llei del Patrimoni cultural català.





Els informes sectorials competents aportats pel consistori són favorables a la descatalogació i l'informe de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) "tampoc conté cap objecció a l'eliminació del monòlit situat en domini hidràulic".





Per tant, la Comissió ha considerat que, pel que fa a la legislació urbanística, la proposta de modificació de planejament és "admissible".