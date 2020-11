Mor un ancià després de ser atacat per diversos gossos a Sevilla

Un home de 81 anys ha mort aquesta tarda després de ser atacat per diversos gossos en una urbanització de Villaverde de el Riu (Sevilla), segons informa Emergències 112 Andalusia.













El telèfon 112 ha rebut sobre les 16,40 hores una trucada en què un particular demanava auxili per a un home ferit després de ser atacat per uns gossos en una parcel·la de la urbanització La Donzella.





Efectius sanitaris han confirmat la mort d'un home com a conseqüència del sinistre. La Guàrdia Civil ha concretat que la víctima, d'uns 81 anys d'edat, havia patit lesions al cap, la cara i els braços a l'ésser mossegat per diversos gossos, que van poder ser tancats a la parcel·la i l'amo ha estat localitzat.





L'alcalde de la localitat, José María Martín Vera, ha explicat que van ser tres els gossos que van atacar a l'home quan aquest se'ls va trobar dins de la seva parcel·la de la urbanització La Donzella a l'accedir-hi. Segons ha indicat, els animals pertanyerien a un veí d'aquesta zona de finques.





Després de la mort de la víctima de l'atac, la Guàrdia Civil ha indagat que els gossos van poder ser tancats a la parcel·la, sent localitzat el seu amo.





S'ha activat a la Guàrdia Civil i a l'Empresa Pública d'Emergències Sanitàries (EPES), que ha enviat un helicòpter a el lloc de l'esdeveniment.





UNA NENA FERIDA TAMBÉ PER MOSSEGADES DE GOS A SEVILLA





A més, a les 15,40 hores d'aquesta tarda, el 112 ha tingut coneixement que una menor havia patit la mossegada d'un pitbull a la plaça Joan Duran Ferrete de la capital sevillana.





Des del telèfon únic d'emergències s'ha donat avís a efectius de la Policia Local de Sevilla i de EPES, que han informat del trasllat d'una nena de sis anys, que presentava ferides al coll i a la cara, a l'hospital Verge Macarena.