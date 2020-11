Fins 12.013 persones dependents han mort aquest 2020 a Catalunya sense rebre cap ajuda

Fins 12.013 persones persones dependents han mort a Catalunya sense que el Govern els doni cap ajuda, segons les dades de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials. Es tracta de persones que estaven en llista d'espera i que, per tant, ja tenien adjudicada l'ajuda, però aquesta no va arribar mai.





A Catalunya hi ha un total de 71.761 persones dependents en llista d'espera a l'octubre de 2020. En comparació amb l'any passat, hi ha una variació de 3.107 persones. Les CCAA que tenen una major llista d'espera són Andalusia, Catalunya, la Rioja i Extremadura respectivament.





No obstant això, Catalunya és la comunitat que té el trist honor de liderar --amb un marge ampli-- el rànquing en 2020 de morts dependents mentre estaven en llista d'espera. La segueixen Andalusia (9.944 defuncions), Madrid (4.736 morts) i València (4.510 morts).









Un total de 47.201 persones a les llistes d'espera de la dependència van morir entre gener i octubre de 2020 a Espanya, segons dades del Ministeri de Drets Socials recollides per l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials.





En concret, han mort 29.453 dependents amb dret i 17.748 pendents de valorar de gener a octubre de 2020. Això representa 160 morts a el dia al "laberint burocràtic de la llei", lamenta l'associació.





FINS 576 DIES PER A TRAMITAR UNA PRESTACIÓ





Segons l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials, a Catalunya es pot trigar fins a 576 dies en tramitar un ajut per a la dependència. I encara que sembli una eternitat, no és la comunitat autònoma on es triga més: a Andalusia, un dependent triga 621 dies de mitjana en tramitar una prestació; a Extremadura, 675 dies; i a les Canàries, 785 dies.





Per contra, les comunitats que tramiten més ràpid els expedients són Ceuta i Melilla (120 dies), País Basc (137 dies) i Navarra (210).





El govern va prometre REDUIR LES LLISTES D'ESPERA





El PSOE i Unides Podem acordar en el seu programa de govern de coalició que millorarien el finançament de el Sistema d'Atenció a la Dependència per a reduir les llistes d'espera, segons figura en el document de 50 pàgines titulat 'Coalició progressista: un nou acord per a Espanya' .





"Impulsarem la reducció dràstica de les llistes d'espera en tot el territori nacional amb l'objectiu d'aconseguir una disminució a llarg de la legislatura de al menys un 75%. Aquesta inversió, que reverteix les retallades portats a terme pel Govern de el Partit Popular el 2012, permetrà a més adaptar els serveis als nous avenços tecnològics que, com la tele-assistència avançada, contribuiran a allargar més temps la vida autònoma de les persones ", van prometre el PSOE i Unides Podem.





De moment, en els Pressupostos que vol aprovar el Govern per 2021 hi ha un increment de l'46% de l'aportació de l'Estat per al sistema de Dependència, amb una injecció de més de 600 milions per reduir llistes d'espera i millorar prestacions de dependència.