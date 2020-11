El termini perquè les empreses tornin els préstecs amb aval de l'ICO s'amplia a tres anys

El Govern preveu aprovar aquest dimarts al Consell de Ministres un reial decret llei ampliant fins al 30 de juny la possibilitat de subscripció dels crèdits amb garantia de l'ICO i estenent a més el període de carència, de manera que les empreses, pimes i autònoms disposin de fins a tres anys més per tornar aquests préstecs.













A més, el Reial decret llei inclourà un altre conjunt de mesures relacionades amb el règim concursal, l'àmbit energètic i la baixada del 21% a el 4% de l'IVA de les màscares de venda a el públic, segons ha avançat la vicepresidenta tercera d'Afers Econòmics i Transformació digital, Nadia Calviño.





La titular d'Economia va realitzar aquest anunci en una roda de premsa després de la reunió presidida pel president de Govern, Pedro Sánchez, per a la conformació de la Mesa de Diàleg Social per a la Recuperació, la Transformació i la Resiliència, a la qual han acudit diversos ministres i els agents socials.





Actualment, els crèdits ICO --concedits per entitats i avalats pel Govern-- per mantenir la liquiditat en els pitjors moments de la pandèmia tenen una carència de 12 mesos, si bé aquest dimarts està previst que s'aprovi ampliar fins a tres anys més el termini per tornar els préstecs amb garantia de l'ICO, segons han confirmat fonts de l'Executiu.





D'aquesta manera, les empreses, els autònoms i les pimes que van sol·licitar finançament amb aquesta garantia de l'Estat disposaran d'un major termini.





Calviño ha explicat que la Comissió Europea ha autoritzat que s'estengui el termini de subscripció d'aquests crèdits avalats fins a finals de juny. "Nosaltres anem a adequar-nos a aquest nou marc comunitari ampliant fins al 30 de juny la possibilitat de subscripció d'aquests crèdits", ha precisat, detallant que s'establirà "fins al màxim permès en termes de durada de contractes i períodes de carència".





Aquestes novetats veuran la llum després que el Govern ho hagi acordat amb la Comissió Europea i les entitats bancàries, cosa que la vicepresidenta ha reconegut que "no ha estat fàcil", al tractar-se d'ajudes públiques i no entrar en conflicte amb el "marc judicial "dels bancs, i en aquest cas es donarà especial atenció als sectors més afectats per la segona onada de la pandèmia, com l'hostaleria i la restauració.





La mateixa vicepresidenta va avançar dissabte passat que l'executiu tenia previst aprovar en el Consell de Ministres d'aquest dimarts noves mesures de suport a empreses i autònoms, que contemplarien la inclusió de bonificacions i extensions dels períodes de carència i amortització dels crèdits de l'ICO per fer front a la crisi.





Amb aquestes noves mesures, Calviño ha explicat que l'executiu té la intenció de protegir el teixit productiu per garantir la solvència de les empreses viables.





L'import avalat pel Govern amb els crèdits ICO fins al passat 11 de novembre arribava als 81.787.000 d'euros i en total s'han mobilitzat uns 107.600 milions amb la signatura de 876.000 operacions, el 98% d'aquestes amb pimes i autònoms.

RÈGIM CONCURSAL, ENERGIA I BAIXADA DE L'IVA DE MASCARETES

De la mateixa manera, el Reial decret llei que aprovarà el Consell de Ministres aquest dimarts inclourà un altre conjunt de mesures relacionades amb el règim concursal, l'àmbit energètic i la baixada del 21% a el 4% de l'IVA de les màscares de venda a el públic, segons ha detallat la vicepresidenta Nadia Calviño.





La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat la baixada de l'IVA a les mascaretes la setmana passada després de rebre la resposta de la Comissió Europea confirmant que Espanya no seria sancionada si baixava dit IVA, en línia amb altres països.

MESURES DE SUPORT A L'HOSTALERIA I EL COMERÇ

De la mateixa manera, el Govern està treballant en coordinació amb les comunitats autònomes i les corporacions locals en un pla de suport als sectors de l'hostaleria i de el comerç, dos dels més afectats directament per la crisi derivada de la pandèmia, per tal de salvar la campanya nadalenca, tot i que en principi no aniria a Consell de Ministres d'aquest dimarts, segons assenyalen fonts governamentals.





La vicepresidenta tercera ha expressat el "compromís absolut" de Govern amb el teixit productiu i l'ocupació i els sectors més afectats per la pandèmia, com el sector de l'hostaleria, la restauració, les cafeteries i el comerç.





"S'està treballant sobre la base de diferents opcions i alternatives i aquest treball serà anunciat en el moment en què tinguem un pla clar per part de Govern", ha dit Calviño, precisant que es vol arribar de forma "més eficaç" i " directament "a les empreses i operadors que ho necessitin, després de la" important xarxa de seguretat "aprovada des de març per al sector de l'hostaleria o el turisme.





L'Executiu ja disposa de propostes en ferm amb mesures econòmiques, fiscals i financeres i ha accelerat la definició d'aquests suports a el comerç i la restauració, pel que no descarta trossejar el pla per aprovar un primer pilota d'oxigen com més aviat millor.





Entre les possibles mesures a implementar destaquen bonificacions i exoneracions en les quotes a la Seguretat Social, que se sumaran a l'ampliació de carència i de el termini d'amortització dels crèdits ICO, així com accions per poder renegociar els lloguers.





Amb aquestes mesures, el sector hostaler, que ha sol·licitat ajudes directes per valor de 8.500 milions d'euros, prendria aire per fer front a la "dramàtica" situació per la qual travessa a causa dels tancaments impostos per frenar el Covid-19 i aconseguiria garantir seva supervivència.





Les dades que llança la crisi provocada per la pandèmia han suposat, fins al mes d'octubre, el tancament 65.000 negocis hostalers, la pèrdua de 350.000 llocs de treball i una caiguda superior al 50% de la facturació respecte a 2019.