Planeta publica 'La ciutat de vapor', el llibre pòstum de Carlos Ruiz Zafón, amb relats inèdits

Planeta publica aquest dimarts 17 de novembre 'La ciutat de vapor' de Carlos Ruiz Zafón --mort en juny--, un volum compost d'onze relats, alguns d'ells inèdits, segons ha informat l'editorial.





L'escriptor barceloní concebia aquesta obra com un reconeixement als seus lectors, que li van seguir al llarg de la publicació de la saga de 'L'ombra de vent' i en els relats hi ha un ressò del món literari del Cementiri dels Llibres Oblidats.





El ressò dels personatges i motius de les novel·les de Zafón ressona en els relats del volum, reunits per primer cop i alguns d'ells inèdits, en els que un arquitecte fuig a Constantinoble amb els plànols d'una biblioteca inexpugnable o un estrany cavaller tempta Cervantes perquè escrigui un llibre que no ha existit mai.





'La Ciutat de Vapor' desplega una cartografia, un mapa fins ara secret, que guiarà per alguns d'aquests passatges de la seva obra per revelar episodis de el passat dels seus protagonistes. "Una experiència lectora plena de veus i ecos. Presències que transiten per les tortuositats crepusculars de la ciutat gòtica", ha assenyalat l'editorial.





En els onze títols que integren aquest llibre, quatre d'ells inèdits, els lectors que van seguir a l'autor en les quatre novel·les de la saga "van a trobar-se amb situacions familiars".





'L'OMBRA DEL VENT', LA SEVA OBRA CIM

Ruiz Zafón es va convertir en un dels escriptors espanyols més reeixits i internacionals amb la seva obra mestra traduïda a més de 50 idiomes i amb més de 10 milions d'exemplars venuts 'L'ombra de vent', guanyadora de premis, reconeixements i inici de la tetralogia 'El cementiri dels llibres oblidats'.





Segons Planeta, Ruiz Zafón és un dels més reconeguts de la literatura internacional, ja que és l'escriptor espanyol més llegit a tot el món després de Miguel de Cervantes amb 'El Quixot'.

Nascut el 25 de setembre de 1964 a Barcelona, Zafón va estudiar Ciències de la Informació i es va decantar després per la publicitat, arribant a ser director creatiu fins que el 1992 va decidir consagrar-se a la literatura.