"L'imperi zulu": com els zulus armats amb llances van derrotar a l'exèrcit britànic a Sud-àfrica

Un dels problemes de la historiografia clàssica és l'obsessió per contemplar el passat des d'una perspectiva eurocèntrica, com si l'esdevenir de les societats humanes hagués girat sempre al voltant de la vella Europa. Aquesta visió deformada ens porta a ignorar gairebé tot el que es refereix als altres continents abans que la presència o dels contactes europeus comencessin a tenir lloc. Àfrica és, a aquests efectes i molt possiblement el continent pitjor conegut i pocs saben que alguns imperis subsaharians, com els de Mali, Ghana o Shongai van resplendir en cultura i riquesa mentre que al vell continent vivíem a la tenebrosa Edat Media.













Fins a la fi de l'apartheid, de Sud-àfrica ens ha arribat una història condicionada per les seves colonitzadors europeus. Després contactes superficials amb els portuguesos que doblaven el cap de Bona Esperança per navegar fins al continent asiàtic, van ser els holandesos els que van arribar a 1721 a les costes de Natal i un segle més tard, en 1824, els britànics. La competència entre els dos colonitzadors va donar lloc a un llarg enfrontament, les guerra anglo-bóer, que es va solapar alhora amb les que es van mantenir amb les tribus natives al llarg de segle XIX i que van provocar la decadència final de l'imperi zulu, un dels més importants regnes locals.





El periodista Carlos Roca és un profund coneixedor de la història sud-africana i explica detalladament en "L'imperi zulu. El sagnant final d'una nació de guerrers "(Península) aquesta peripècia bèl·lica que va tenir el seu màxim clímax a la batalla de Isawaldwana, ocorreguda a la comarca d'aquest nom el 22 de gener de 1879 i en la qual un exèrcit tribal descalç, gairebé nu i armat únicament amb llances, que anava a el comandament del rei Cetshwayo kaMpande, es va enfrontar a una tropa moderna uniformada i dotada d'armes de foc. La batalla va tenir un cost enorme en vides humanes per a tots dos contendents, però la veritat és que l'exèrcit britànic va ser literalment delmat pels zulus en "la més severa derrota provocada per un exèrcit natiu a un de modern durant el segle XIX" com indica Roca. Encara fet i fet constituís una victòria pírrica perquè, com el mateix autor apunta, "havien vençut, però a un preu elevadíssim" i, en tot cas, "la militaritzada societat zulu (que, per cert, compara pel seu sistema d'idees i valors, a la japonesa de la segona guerra mundial) estava condemnada a desaparèixer ". Semblant desastre va produir fins i tot repercussions en la metròpoli i en particular a el primer ministre Disraeli.













Un fet tangencial, potser anecdòtic, però no exempt de conseqüències, va ser la mort en aquesta guerra de l'únic fill que van tenir Napoleó III i l'espanyola Eugenia de Montijo i que, asilat a Gran Bretanya després de l'enfonsament del segon imperi en Sedan, va acudir com voluntari amb l'exèrcit anglès a aquest racó recòndit de la planeta.