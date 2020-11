Mor als 100 anys Maria Salvo, històrica activista antifranquista

L'activista de l'antifranquisme Maria Salvo va morir aquest dilluns als 100 anys, segons ha informat l'Associació Catalana d'Expresos Polítics deL Franquisme, de la qual va ser presidenta.









Nascuda a Sabadell (Barcelona) el 1920, va ingressar a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya i a UGT a la guerra civil, es va exiliar a França el 1939, i el 1941 va ser detinguda i empresonada 16 anys.





Membre en la clandestinitat de el PSUC, va ser una de les fundadores de l'associació Les Dones del 36 i ha rebut reconeixements com la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i la Medalla d'Honor de Barcelona.





El president de Parlament, Roger Torrent, ha remarcat que era "una lluitadora per llibertat i per la memòria. Que el seu sacrifici i la seva lluita no caigui mai en l'oblit".





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha subratllat en un tuit: "La millor, la més bonica, la dona lliure, forta, lúcida i generosa que totes voldríem ser. Moltes gràcies, perquè per el que tu vas ser, moltes podrem seguir avançant ".





La consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, ha lamentat en un tuit la mort d'"un referent", i el Memorial Democràtic ha expressat textualment el seu condol per una lluitadora infatigable i exemple de compromís i valentia.