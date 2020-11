Les infermeres de Vall d’Hebron reclamen un “Pla de mobilitat” pels treballadors del centre

“Sembla un tema menor, però és tibar més la corda de la pressió i l’estrès que estem vivint” expliquen les delegades de SATSE a Vall d’Hebron. Exigeixen un Pla de Mobilitat pel seu centre al qual hi accedeixen uns 9000 treballadors, gran part dels quals es veuen obligats a agafar un vehicle particular degut als seus horaris. Una situació que no agrada als professionals, però que ara s’ha vist agreujada perquè l’hospital ha inutilitzat 400 places del pàrquing de personal per a la realització d’obres. El centre ha acordat amb l’ajuntament de Barcelona la cessió de 240 llocs a l’estacionament B:S Tibidabo, però no aquestes absorbeix la demanda d’espai per deixar el vehicle dels treballadors.





El que proposa SATSE Catalunya és ben senzill: que la Direcció cedeixi part de les places privades a l’interior del centre i que l’Ajuntament permeti que els treballadors utilitzin la zona verda que envolta el centre en igualtat de condicions que els veïns. Els professionals argumenten que, com a mínim mentre durin les obres, s’ha de facilitar l’aparcament dels treballadors que “ara més que mai estan fent jornades d’alta tensió psicològica”, pel que trobem “inaudit, que se’ns augmenti l’estrès de forma innecessària donant voltes per trobar aparcament”.





RESPONSABILITAT COMPARTIDA





D’una banda SATSE demana el suport de l’administració de Vall d’Hebron que, a més de poder cedir places del pàrquing interior per alleugerir la situació, té la responsabilitat legal de dissenyar un Pla de mobilitat, degut al volum de persones que treballen al centre. “Hi ha situacions molt mal resoltes” es queixen les delegades i expliquen que les persones que fan el torn de set hores tarda, “entre que donen el relleu al següent torn, es dutxen i vesteixen, surten passades les 10 de la nit”. Així, no poden utilitzar els autobusos regulars ni, en cas de viure fora de Barcelona, agafar el rodalies veient-se obligades a fer servir el vehicle particular.





D’altra banda SATSE reclama de l’Ajuntament de Barcelona que permeti que els professionals utilitzin la zona verda que envolta l’hospital en les mateixes condicions que els veïns. “Cal tenir en compte que som un centre que dona servei al 33% de la població catalana i atenem directament amb la seva àrea de influencia unes 700.000 persones incloent població dels 17 barris de la ciutat amb la renta per capita mes baixa de Barcelona ,que no oblidem ha estat la mes afectada per la pandèmia per incloure personal essencial que no pot teletreballar” expliquen. Afegeixen que entorn al centre “no hi ha finques de veïns, sinó installacions esportives, pel que aquestes zones estan freqüentment buides”.





SOLAPAMENT DE TORNS





Una accessibilitat ràpida al centre és encara més important en el cas de la infermeria, una professió que sistemàticament es veu obligada a arribar entre un quinze minuts i mitja hora abans de començar el seu torn de feina. “És el que anomenem solapament de torns, una pràctica que no està remunerada i que implica que les infermeres treballem entorn a vuit dies a l’any de franc” expliquen les delegades. “Has d’arribar abans per saber com estan els malats i per parlar amb la infermera que els ha atès abans que tu. Aquest temps no ens el reconeixen i, a sobre, ens dificulten l’accés” exclamen.





El Sindicat d’Infermeria recorda que el reconeixement d’aquest temps dins de la jornada laboral de la infermeria és “una reivindicació històrica” i un “maltractament diari de la professió que les direccions assimilen amb la normalitat”.





INFERMERIA ESGOTADA





Els delegats asseguren que “en la situació actual facilitar-nos l’accés a la feina suposa rebaixar l’estrès i millorar la sensació de ser menystingut que patim els professionals”. “Els problemes de plantilles son endèmics i no tenim el numero suficient de professionals que necessitaríem en una situació normal, cosa que empitjora amb la pandèmia” expliquen. “No se’ns hauria de negar coses que faciliten la nostra feina i estem segurs que la ciutadania i els veïns del Vall d’Hebron ho veuen així” sentencien les delegades.