Neix el Grupo Mimara per alçar-se com a referent en el sector sociosanitari

En temps de canvi com els que estem vivint, l'empresari Miguel Márquez ha decidit fer un pas endavant amb la construcció d'una nova marca, Grupo Mimara, que aglutinarà tota la seva activitat empresarial i serà el paraigua de les cinc residències sociosanitàries i la bugaderia industrial que gestiona, ubicades a El Creixell, Valls, del Pla de Santa Maria, Fontscaldes i Pallaresos.





L'objectiu de la creació de la marca és millorar l'organització del grup, reforçar la seva presència social i empresarial i uniformitzar processos per implementar la manera de ser personal de Márquez, amb valors com la familiaritat, la proximitat amb els residents i les seves famílies, el acompanyament, el compromís, l'experiència i la transparència.





Grupo Mimara, el resultat de 20 anys d'experiència en el sector





La missió de Grupo Mimara és garantir i millorar la qualitat de vida de les persones mitjançant un servei individualitzat que s'adapta a les necessitats físiques, socials i emocionals dels seus col·lectius i la seva comunitat, comptant amb el millor equip especialitzat, multidisciplinar i vocacional.





En els més de 20 anys d'experiència, el grup liderat per Miguel Márquez s'ha especialitzat en crear noves llars per a gent gran on poder contribuir a la seva cura personalitzat i al seu benestar. Seguint el llegat del seu fundador, tot l'equip que forma part del grup i, especialment, els professionals i cuidadors, ressalta pel seu alt grau de compromís social, la seva vocació i la seva excel·lència. Perquè els nostres avis es mereixen el millor.





Grupo Mimara disposa de 227 places públiques i 176 privades i actualment compta amb un equip professional de 246 persones.





Amb un equip consolidat i una gestió innovadora, Grupo Mimara es consolida com un referent sociosanitari en el nostre territori, tant a nivell assistencial com social, en la cura de les persones. La qualitat i l'excel·lència dels nostres serveis es tradueix en un tracte familiar i proper cap als residents i les seves famílies, amb qui es manté un ferm compromís ètic sobre la base de la transparència i l'excel·lència.