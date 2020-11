Els serveis de salut mental pateixen retards pel col·lapse de l'Atenció Primària

Els psicolegs han detectat que cada vegada hi ha més persones que necessiten atenció per afrontar la segona onada de la pandèmia, una situació que es perllonga cada vegada més i que és difícil de suportar per a moltes persones. Cada vegada són més els sanitaris que pateixen ansietat, depressió o estrès posttraumàtic.













És per això que els psicòlegs reclamen que hi hagi més sensibilitat amb la salut mental i es destinin més recursos a la sanitat pública, a més d'augmentar les places PIR (Psicòleg Intrno Resident) perquè hi hagi més psicòlegs en l'atenció primària.





Quan Pedro Sánchez va anunciar la setmana passada un increment del 3,2% de les places ofertes per a formació sanitària, des de l'Associació Nacional de Psicòlegs Clínics i residents van demanar que aquesta ampliació inclogui més places PIR.





El juny passat es van assignar només 189 places per a més de 4.500 aspirants, cosa que per a l'associació és menys de la meitat d'una ràtio adequada, especialment en un moment de pandèmia.





I és que els psicòlegs han notat que des de l'estiu hi ha hagut un gran augment de pacients amb ansietat, depressió, insomni i altres trastorns mentals. Entre ells, molts provenen de el sector sanitari, ja que estan havent d'aguantar una gran pressió a la feina.





Javier Prat, de l'Associació Nacional de Psicòlegs Clínics i residents, explica a el diari digital Vozpópuli que no disposen de "cap informació oficial de quantes places hi haurà" de PIR. Només saben que seran més que les d'aquest últim any, i esperen que siguin més de 200. El límit són 212 perquè no hi ha més places acreditades.





Segons l'Associació Nacional de Psicòlegs Clínics i residents, només un 30% dels psicòlegs clínics que exerceixen a Espanya són a la sanitat pública.