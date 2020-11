El Govern planteja reobrir els bars, la cultura i l'esport aquest dilluns

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha explicat aquest dimarts la Generalitat preveu reobrir a partir de dilluns activitats de restauració, culturals i esportives que actualment estan restringides per fer front a la segona onada de coronavirus.





En roda de premsa telemàtica després del Consell Executiu, ha afirmat que el Procicat aprovarà aquest dimecres el pla de reobertura d'aquestes activitats, tot i que ha rebutjat concretar més detalls de com es reobriran.





No obstant, ha assenyalat que el pla de reobertura es farà "en diferents fases" i en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques s'anirà decidint la recuperació d'aquestes activitats.





Budó ha insistit que no es tracta d'una desescalada, sinó d'un pla per a flexibilitzar les activitats que ara estan limitades: "No estem en una desescalada com al maig i juny".





La portaveu de l'Executiu català ha assegurat que encara no hi ha res tancat i que aquest mateix dimarts a la tarda se celebrarà una nova reunió per acabar de concretar com es durà a terme la flexibilització de les restriccions.





Sí que ha donat detalls de com pot ser la reobertura de l'esport, ja que és competència de la Conselleria, i ha detallat que la Generalitat planteja permetre de manera immediata l'activitat esportiva a l'aire lliure, ja sigui d'esport federat i no federat, tot i que ha assenyalat que difícilment es podran reprendre les competicions a causa del confinament perimetral entre municipis dels caps de setmana.





TOC DE QUEDA I CONFINAMENT PERIMETRAL







Tot i que ha rebutjat anticipar escenaris de cara al pont d'inicis de desembre i a les festes de Nadal, ha subratllat que la Generalitat no es planteja per ara aixecar el toc de queda nocturn i el confinament perimetral de municipis catalans els caps de setmana.





"No ens estem plantejant en cap cas de manera immediata aixecar el confinament perimetral", i ha apuntat que això dependrà de l'evolució de les dades epidemiològiques de les pròximes setmanes.





TREBALLA AMB ELS SECTORS







Budó ha sostingut que el pla de reobertura de les activitats restringides s'està elaborant en col·laboració amb els sectors afectats: "Des del Govern ens correspon prendre les decisions oportunes un cop escoltats els sectors i tenint en compte el que diuen les autoritats sanitàries del nostre país ".





Ha dit que no es tracta d'una negociació amb aquests sectors, sinó d'un treball conjunt amb ells, i ha rebutjat que pugui haver-hi un calendari detallat sobre quant durarà cada fase perquè dependrà de l'evolució de la pandèmia.





PLA DE TEST MASSIU







Preguntat per si la Generalitat es planteja un pla com el de la Comunitat de Madrid de fer test d'antígens gratuïts, Budó ha contestat que el Govern està treballant en una "estratègia per testar massivament a la població".





Ha explicat que la Conselleria de Salut ha comprat 8 milions de test per dur a terme aquest cribratge massiu, però ha advertit de la dificultat de fer-ho perquè requereix d'una "organització complexa".