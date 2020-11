El Palau Macaya de Fundació La Caixa aborda en un cicle la competència en l'era digital

El Palau Macaya de la Fundació La Caixa ha acollit el cicle de reflexió 'La nova política de competència', un projecte impulsat per l'Autoritat Catalana de la Competència en el qual s'aborda com la competència és una disciplina clau per al bon funcionament dels mercats i com garantir la competència en l'era digital.









Segons ha informat la institució aquest dimarts en un comunicat, alguns experts consideren que la manca de competència en l'àmbit digital posa en perill aspectes del benestar econòmic, de la llibertat d'expressió i de el propi sistema democràtic, i les conferències han tingut com a eix central les dificultats per aplicar el dret de la competència en l'àmbit digital.





El cicle ha comptat amb tres sessions que han tractat diferents aspectes de la competència digital, més la conferència de tancament que ha tingut lloc aquest dimarts: 'Competition Law and policy in digital Markets: the direction of travel', en què la professora i directora de Centre for Business Law and Practice de la Universitat de Leeds, Pineda Akman, ha assenyalat que alguns instruments de competència necessiten "un replantejament".