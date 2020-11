El Consorci de la Zona Franca, INCYDE, la Diputació de Barcelona i Leitat exploren futures col·laboracions en nova economia

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), la Fundació Incyde de les Cámaras de Comercio de España, la Diputació de Barcelona i Leitat han mantingut, aquest matí a la seu del CZFB, una reunió per a explorar futures formes de col·laboració en matèria de nova economia. Aquesta reunió ha comptat amb la participació del delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, i la directora general de l’entitat, Blanca Sorigué; el director general de Fundación Incyde, Javier Collado, la directora de Projectes FEDER de la Fundació, Natalia Vázquez, i el director tècnic i d’operacions de la mateixa, José María Párraga; així com amb el coordinador de l’àrea de desenvolupament econòmic, turisme i comerç de la Diputació de Barcelona, Javier Villamayor, el president de Leitat Technological Center, Jordi William, i l’advocat Joan Rangel.













L'entitat, en el seu paper de motor de desenvolupament econòmic, ha treballat en els últims anys en iniciatives que li permetin liderar el desenvolupament de la nova economia, anticipant-se a les necessitats del nou consumidor. Al 2019, el CZFB va posar en marxa juntament amb Leitat el 3DFactory Incubator, la primera incubadora empresarial d'alta tecnologia 3D d'Europa, per la qual ja han passat més de 42 empreses i que espera aconseguir 100 durant els primers cinc anys. L'èxit del projecte ha fet que ja s'estigui treballant en l'ampliació de l'espai inicial de 600 metres quadrats que es troba ubicat a la seu central del CZFB.





En el mateix sentit, a principis de 2021 s'inaugurarà la primera fase del hub tecnològic DFactory 4.0 impulsat també pel CZFB, unes instal·lacions de 17.000 metres quadrats al polígon de la Zona Franca que atrauran a empreses de tot el món que vulguin instal·lar-se a Barcelona per desenvolupar els seus projectes de nova economia.





Finalment, en un context d'incertesa i amb grans canvis en els hàbits de consum, l'entitat va crear el BNEW, el primer gran esdeveniment híbrid de caràcter internacional que va aglutinar els sectors clau de logística, real estate, ecommerce, indústria digital i zones econòmiques. El format, que també va comptar amb Leitat com a proveïdor tecnològic, va aconseguir convertir-se en una trobada de referència per més de 10.800 participants, on debatre i analitzar els reptes i oportunitats de l'etapa post-covid i crear sinergies entre empreses. Així mateix, l'esdeveniment va ajudar a posicionar a Barcelona com a capital de la nova economia.





El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha volgut destacar la importància de la col·laboració públic-privada i ha insistit que “ara més que mai és important cooperar per crear iniciatives que ens permetin avançar en el desenvolupament de la nova economia i ajudar a les empreses del nostre entorn a dur a terme la transformació necessària per adaptar-se a aquesta nova època”.