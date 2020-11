Naturgy regalarà un any de reparacions elèctriques i de gas a més de 147.500 professionals de l'educació de la Comunitat de Madrid

Naturgy oferirà el servei gratuït per a les avaries elèctriques i de gas, així com per a les reparacions d'electrodomèstics de gamma blanca i gasodomèstics, als més de 147.500 professionals de sector de l'educació i personal de centres docents de la Comunitat de Madrid. D'aquesta manera, la companyia energètica reactiva la seva iniciativa CuidamosTuEnergía i tornarà a oferir aquest servei als col·lectius professionals implicats en la lluita contra la pandèmia, siguin o no clients de Naturgy.





Així mateix, la iniciativa va adreçada, un cop més, a una part important dels professionals dedicats en els últims mesos a lluitar contra el virus a Espanya: tot el personal sanitari (metges, col·lectiu d'infermeria i auxiliars, serveis de transport sanitari i serveis de neteja d'hospitals i centres mèdics), residències de la Tercera Edat, cossos i Forces de Seguretat (policia, cossos autonòmics, policia local i Guàrdia Civil), membres de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i Bombers, així com, a partir d'ara, a el personal docent.





A través d'aquesta iniciativa, Naturgy oferirà gratuïtament a tots aquests professionals madrilenys durant 12 mesos un servei de resolució d'avaries elèctriques i de gas i de reparació d'electrodomèstics de gamma blanca i gasodomèstics en els seus domicilis particulars i amb una potència elèctrica contractada inferior als 10 kW.





Per sol·licitar aquesta mesura, que arriba a més de 2,3 milions de professionals a tot Espanya, els professionals hauran d'acreditar la seva definició laboral a través dels formularis disponibles a la web www.naturgy.es i que estaran accessibles fins al pròxim 30 de novembre. Un cop registrats i validat el seu accés a el programa CuidamosTuEnergía, aquests usuaris disposaran d'aquests serveis durant 12 mesos des de la seva inscripció i sense renovació automàtica a l'finalitzar el període. La iniciativa s'estendrà fins al mes d'octubre de 2021.





Pla d'acció de Naturgy davant el Coronavirus





Des del començament de la propagació de virus, Naturgy va posar en marxa un ambiciós pla d'acció amb diferents actuacions per fer front a l'impacte d'aquesta pandèmia i que està dirigit a garantir la favorable evolució de l'activitat, protegir els empleats de el grup i ajudar a la societat en general i als seus clients en particular a suportar aquesta situació d'incertesa i dificultat.