Veïns de la Barceloneta i Vila Olímpica demanen a Colau impugnar la subhasta del Front Marítim

Les Associacions de Veïns de la Barceloneta i la de la Vila Olímpica han demanat a l'Ajuntament de Barcelona impugnar la subhasta de Front Marítim perquè asseguren que es tracta d'una operació que "s'ha fet d'esquena als interessos econòmics i socials" de la ciutat .





Ho han dit aquest dimarts amb la lectura d'un manifest en el Front Marítim, on han sol·licitat que el consistori faci prevaler "el seu dret com a únic concessionari real en aquesta concessió", han informat les dues entitats a través de la FAVB.





Els veïns han assegurat que l'Ajuntament ha incomplert els compromisos adquirits durant el mandat anterior, i han lamentat que no han tingut cap tipus d'interlocució amb el Govern municipal ni el de l'Estat.





En aquest sentit, han instat a aquests governs a explicar "per què no han estat transparents" durant aquest procés, i han recordat que el model d'oci nocturn de la zona crea molts conflictes i problemes per als veïns i l'Hospital de la Mar.





MARAGALL I ARTADI





A l'acte també han assistit els líders d'ERC i JxCat a l'Ajuntament, Ernest Maragall i Elsa Artadi, que han escoltat les demandes dels veïns i han alertat sobre el futur de la zona, ja que els veïns demanen un canvi del tipus d'activitat econòmica.





Maragall ha lamentat el paper del govern municipal per la subhasta: "El govern Colau-Collboni ha actuat contra els interessos de Barcelona. Hi ha una negligència clara i una evidència de sucursalisme inacceptable", ha dit.





"Hem treballat amb els veïns i veïnes de la Barceloneta i la Vila Olímpica per reclamar la reivindicació veïnal i perquè Colau i Collboni complissin la promesa de no subhastar el Front Marítim. Però a l'hora de la veritat han demostrat que són un frau" , ha subratllat Artadi.