Denuncien un gimnàs sense llicència a Tarragona i obert malgrat les restriccions

Els Mossos d'Esquadra han denunciat al propietari d'un gimnàs de Camarles (Tarragona) que no tenia llicència d'activitat i estava obert tot i les restriccions decretades per contenir el coronavirus, que inclouen el tancament d'aquests equipaments esportius.





En un comunicat aquest dimarts, els Mossos han explicat que el van denunciar el divendres 13 de novembre al constatar que el local estava obert de forma il·legal, sense llicència per funcionar com un gimnàs obert al públic, mentre que anunciava en xarxes socials ofertes a les quotes de soci i en diversos serveis.





Quan la policia va anar al local, dins hi havia quatre persones, sense mascareta i sense guardar distància de seguretat, davant del que els agents van denunciar a l'amo per tenir el local sense llicència i malgrat les restriccions, i als usuaris per no respectar les mesures adoptades contra la Covid-19.