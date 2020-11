La Generalitat destina 32 milions d'euros a l'organització de les eleccions catalanes

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha anunciat aquest dimarts que la Generalitat ha aprovat destinar 32 milions d'euros a l'organització de les eleccions catalanes previstes el 14 de febrer.





En roda de premsa telemàtica després del Consell Executiu, ha explicat que aquesta partida prové del fons de contingència, la gestionarà la Conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i inclou un increment previst de 8 milions d'euros per a mesures necessàries per a l'organització dels comicis en el context de la pandèmia del coronavirus.





També preveu una inversió de 6,2 milions per a la contractació d'obres, serveis i subministraments imprescindibles per a la celebració de la jornada electoral, 4,1 milions de bestretes als ajuntaments 1,75 milions al dietes per al personal involucrat en les eleccions , i 11,6 de subvencions a les formacions polítiques.