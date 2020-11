El PSOE i Unides Podem corregeixen els Pressupostos i congelen el sou de Pedro Sánchez i els seus ministres

El PSOE i Unides Podem han acordat una esmena per corregir els pressupostos generals de l'Estat de 2021 al Congrés per tal de 'congelar' el sou el president de Govern, Pedro Sánchez, i de tots els seus ministres.





Segons l'esmena registrada al Congrés, la congelació afecta els membres de Consell de Ministres, però no així a la presidenta del Consell d'Estat, María Teresa Fernández de la Vega, ni al president del Consell Econòmic i Social (CES), ja encara vacant.





Els comptes públics que van arribar a Congrés el passat 28 d'octubre contemplen que la pujada del 0,9% decidida per als funcionaris s'apliqui també a tots els alts càrrecs de l'Administració, incloent els integrants de Govern de coalició





JA SE'L VAN PUJAR UN 2% EL PASSAT GENER





El passat mes de gener, abans que esclatés la pandèmia, l'Executiu ja s'havia aplicat la pujada salarial del 2% pactada amb els funcionaris per al 2020, i ho va fer mitjançant decret llei ja que els pressupostos estaven prorrogats.





No obstant això, el Congrés i el Senat havien rebutjat estendre el 2021 a diputats i senadors l'increment salarial pactat per als funcionaris, de manera que la decisió de Govern de aplicar-lo als ministres ja va ser contestada pel PP, Vox i Ciutadans.





Els tres partits van criticar aquesta decisió en un context de crisi econòmica com la que travessa el país a causa del coronavirus. Els 'populars' van titllar de "vergonya" aquesta pujada salarial - "No es pot premiar el Govern en el pitjor moment", van assegurar-- i ja van avançar la seva decisió de corregir aquesta decisió amb una esmena als Pressupostos.





EXCESSIU I INCOMPRENSIBLE





També Ciutadans ha esmenat aquest dimarts els comptes públics per congelar el salari dels membres de Govern al considerar "del tot excessiu i incomprensible" aquesta mesura tenint en compte quina és la situació actual de país i la "pressió" que la crisi econòmica està suposant per als treballadors, autònoms i empreses.





Vox també va criticar en el seu moment aquest increment salarial per a Sánchez i els seus ministres però no ha presentat esmena en aquest sentit als comptes públics perquè ha decidit no registrar cap al projecte de Govern.





Tenint en compte que l'esmena de PSOE i Unides Podem per congelar el salari dels membres de Govern tirarà endavant, el president de Govern cobrarà durant 2021 un total 84.845,16 euros en dotze mensualitats sense pagues extra, 763,5 euros menys que el que inicialment s'havien pressupostat amb l'esmentat increment del 0,9%





De la mateixa manera, els quatre vicepresidents de Govern (Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño i Teresa Ribera) es quedaran amb els seus actuals 79.746,24 euros anuals, mentre que els ministres han de percebre 74.858,1 euros bruts a l'any.





La congelació salarial no s'aplica, en canvi, als restants alts càrrecs de Govern. Així, el 2021 els secretaris d'Estat passaran a percebre 73.423,54 euros a l'any, els subsecretaris cobraran 65.097 euros i els directors generals 55.660 euros, sumant el sou, el complement de destinació i el complement específic. Aquests alts càrrecs si perceben més pagues extraordinàries al juny i desembre.