Així serà la desescalada a Catalunya: quatre fases i es manté el toc de queda

El Govern ja ha decidit com serà la desescalada a Catalunya. Aquest dimarts s'ha filtrat el projecte que preveu aprovar l'Executiu i consta de quatre fases: la primera començarà el proper dilluns 23 de novembre, i depenent de com es moguin les xifres, s'anirà avançant o retrocedint de fase cada 15 dies. Es mantindrà el toc de queda a les quatre fases.





Es podrà passar de fase si la taxa de reproducció de virus (Rt) és inferior a 0,9 i les hospitalitzacions setmanals van disminuint; s'han de prorrogar les mesures vigents si la Rt està entre 0,9 i 1 i els ingressos setmanals es troben en una fase d'estabilització i, finalment; es retrocedirà de fase la Rt és major d'1 o si els ingressos setmanals estan creixent.





En la primera fase, la restauració podrà obrir amb el 30% d'aforament tant en terrasses com interiors de 6:00h a 17:00h; s'obriran els establiments culturals i recreatius com cinemes, museus, sales de concert i parcs infantils amb un aforament màxim del 50%; es permetrà utilitzar les instal·lacions esportives a l'aire lliure amb un aforament del 50%, incloent les piscines cobertes; durant el cap de setmana, es permetrà la mobilitat entre municipis limítrofs; i les reunions socials seguiran estant limitades a un màxim de 6 persones.





La fase dos, que podria arribar el 7 de desembre, permetrà a la restauració obrir amb un aforament del 50% tant en interiors com exteriors amb la mateixa limitació horària que a la primera fase. El petit comerç podrà augmentar l'aforament fins al 50%. A més, el cap de setmana es permetrà la mobilitat dins de la comarca. Tornaran a obrir els gimnasos i les activitats culturals podran tenir un aforament màxim del 70%. S'augmenta el límit de persones que es poden reunir fins a 10, de manera que en el Nadal entrarà més gent a casa.





La tercera fase, que no arribarà a mínim fins al 21 de desembre, la restauració podrà començar a obrir fins a les 21:00h amb el mateix aforament que a la fase dues. Pel que fa a la mobilitat, només estarà restringida durant el cap de setmana entre àrees sanitàries que estiguin en diferents fases. S'augmentarà l'aforament en centres esportius i s'obriran els centres comercials amb un aforament del 30%. Les reunions seguiran estant limitades a un màxim de 10 persones.





La quarta fase arribarà com a molt aviat el 4 de gener, just abans de Reis. En aquest últim tram de la desescalada, les novetats seran la recuperació de la presencialitat al 100% en l batxillerat i els cicles formatius; s'acabarà amb la limitació de mobilitat dins de Catalunya durant el cap de setmana. Es mantindran les restriccions d'aforament tant per a comerços com per a hostaleria, i hauran de seguir tancant a les 21:00h.





Aquí podeu consultar el document on figura el pla de desescalada plantejat per la Generalitat: