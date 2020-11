Detingut a Igorre (Bizkaia) el presumpte autor d'un assalt perpetrat aquest dilluns en un habitatge de Girona

Un individu de 35 anys ha estat detingut aquest matí a Igorre (Bizkaia) per ser el presumpte autor d'un robatori a punta de pistola a un habitatge de Girona ocorregut aquest passat dilluns. El sospitós ha estat localitzat a l'interior de la furgoneta sostreta en l'assalt a una parada d'autobús de la localitat biscaïna.





Segons ha informat el Departament basc de Seguretat, al voltant de les vuit d'aquest matí l'Ertzaintza ha rebut trucades ciutadanes en què s'informava que una furgoneta estava circulant a una velocitat anormalment reduïda per la N-240, al terme municipal d'Igorre , creant retencions i situacions de perill per a la circulació. Patrulles de l'Ertzaintza han estat mobilitzades per neutralitzar aquesta situació de perill.





Minuts després, la furgoneta ha estat localitzada per una dotació policial, estacionada en una parada d'autobús a Igorre, i segons s'ha pogut comprovar a la base de dades policial, el vehicle figurava com a sostret ahir en un incident armat a Girona.





Amb aquests indicis s'ha procedit a identificar i detenir el conductor. En el registre s'han localitzat una mica més de 1.200 euros en efectiu i una ordre d'expulsió d'Alemanya. Així mateix, s'ha pogut constatar que l'arrestat no tenia carnet de conduir.





Des de la Comissaria de Durango s'han posat en contacte amb els Mossos d'Esquadra i s'ha pogut confirmar que, efectivament, ahir s'havia assaltat un habitatge a Girona emprant una arma, presumptament de foc, i s'havien endut la furgoneta dels habitants . Aquest incident es va saldar sense danys personals. El detingut serà posat a disposició judicial quan es finalitzin les diligències policials.