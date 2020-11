Detenen quatre persones per cultivar marihuana a búnquers subterranis a Fonteta

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 12 de novembre a Fonteta (Girona) a tres homes, de 26, 36 i 64 anys veïns de Forallac i la Bisbal d'Empordà (Girona), i una dona, de 33 anys veïna de la Bisbal , com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, per cultivar marihuana en búnquers subterranis.









En un comunicat aquest dimecres, la policia catalana ha informat que a tres dels detinguts se'ls imputa a més un delicte de defraudació de fluid elèctric, i a dos d'ells un delicte de tinença il·lícita d'armes; i el de 36 anys acumula una quarta acusació per un presumpte delicte contra la salut pública per tinença i distribució de substàncies estupefaents.





A principis del mes de novembre, els Mossos van tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en una finca rústica a Fonteta, amb una extensió de 14.000 metres quadrats, on hi ha edificats una casa, uns coberts agrícoles, uns hivernacles, diversos porxos i garatges, i l'empresa elèctrica va verificar l'existència d'una presumpta defraudació de fluid elèctric.





El 12 de novembre es va dur a terme una entrada i registre a la finca, on van localitzar, en un armari, un muntacàrregues que baixava fins a un soterrani i allí estaven les instal·lacions d'un cultiu hidropònic interior, amb tots els elements tècnics de refrigeració, control d'humitat i d'irrigació amb fertilitzants per al creixement i desenvolupament d'una plantació de marihuana.





També es va localitzar una caixa forta amb 49 caixes de productes de dopatge prohibits, com anabolitzants, i es van intervenir 9.617 euros en efectiu, 300 plantes, una pistola i un revòlver amb munició, una pistola detonadora --totes les armes sense llicència--, bàscules de precisió i agendes amb les anotacions de les plantacions.





A més, a uns cinquanta metres de la masia, els Mossos van trobar un segon soterrani ocult entre la vegetació i enmig d'un camp, que tenia dues grans habitacions en què també s'accedia amb un muntacàrregues elèctric.





En aquestes dues zones, preparades per a albergar el cultiu d'unes 1.000 plantes, els agents van localitzar tots els elements tècnics necessaris, com focus, transformadors, ventiladors, filtres, extractors i llums, per al seu cultiu hidropònic.





També van descobrir, a la planta baixa d'una antiga masia, una sala on hi havia les instal·lacions d'aigua de la finca, amb materials d'insonorització, i en un armari de doble fons, una porta que conduïa a una estada oculta, on es van trobar diverses caixes de fertilitzants, centrifugadores, calefactors i acceleradors de creixements de llavors en safates, fluorescents, radiadors i extractors d'aire, i un grup de electrogen insonoritzat amb planxes de plom.





Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior, la droga estaria valorada en uns 60.000 euros; i els detinguts, un d'ells amb antecedents, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal el 14 de novembre, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.