Espanya apallissa Alemanya a La Cartuja

La selecció espanyola de futbol es clàssic amb brillantor per a la 'Final a Quatre' de la Lliga de Nacions després de signar aquest dimarts una exhibició de futbol i gols davant Alemanya, a la qual va atropellar a La Cartuja de Sevilla amb un contundent i sorprenent juny -0 al, sens dubte, millor partit de la 'era Luis Enrique'.





La 'Roja' necessitava guanyar a la tetracampiona del món per treure el bitllet per a la 'F4' d'octubre de 2021 i per a això no només es tenia que agafar a la seva millor versió, la qual no havia aparegut en les dues últimes finestres, sinó a una millora ofensiva. Però va ser capaç de esmerçar en les dues facetes, més una bona disciplina defensiva, ni tan sols alterada per la pèrdua del seu líder abans de la mitja part, per lliurar una feina de molt mèrit i, sobretot, il·lusionant de cara al futur.





Espanya va deixar una primera meitat per emmarcar amb la qual va aparcar, segurament fins al pròxim partit, el debat sobre la eficàcia ofensiva. Malgrat arrencar amb algun dubte, l'equip de Luis Enrique es va créixer amb l'1-0 ia partir d'aquí va acabar atropellant la tetracampiona del món, feble enrere, gràcies a un Morata extramotivat i a l' 'punyal' que va ser Ferran Torres, autor de tres gols, i en el seu centre de camp, esborrat fonamentalment per un descomunal Koke.





El davanter del Juventus va demostrar que actualment travessa una d'aquestes èpoques seves de idil·li amb la porteria rival i va rematar de cap inapel·lable un córner molt ben llançat per Fabián Ruiz, relleu matiner de Sergio Canales, una de les apostes per aquest decisiu duel. l'avantatge

va tranquil·litzar a un equip, que amb el pas dels minuts va anar creixent en totes les zones i que va desconnectar a un migcamp de nivell com el format per Kroos, Goretzka i Gundogan, incapaços de tenir la pilota per abastir amb pilotes a l'espai al seu elèctric trio ofensiu format per Werner, Gnabry i Sané.





De fet, pel costat del Chelsea, Espanya va torpedinar a la defensa germànica, salvada, primer per un fora de joc molt ajustat que va anul·lar el doblet de Morata, i segon per Neuer, que ja havia evitat a l'inici del partit que Sergio Ramos trobés la redempció a la nit de Basilea i 'gegant' de nou en un mà a mà amb Ferran Torres, imparable per a Max. No obstant això, en l'inici dels millors minuts no va poder evitar que els seus es anessin a l'descans noquejats.





LA LESIÓ DE RAMS NO ALTERA





Una altra jugada que va començar pel costat dret aquest cop va acabar en l'esquerre. Gayà, de tornada i fins llavors poc participatiu en atac, va llançar un precís centre que Dani Olmo va rematar de cap al travesser, però el rebuig li va caure a Ferran Torres que va rematar inapel·lable a la xarxa. Alemanya, ni tan sols va poder reaccionar, perquè de seguida va rebre el 3-0, en un altre córner, aquest cop rematat a la perfecció per Rodri Hernández. La contundència en el marcador a la mitja part i l'alegria en el futbol local només es van veure entelades per una nova lesió, la de Sergio Ramos, reemplaçat per Eric García.





Després del descans, el panorama només va canviar en què els visitants van sortir amb més agressivitat amunt, però la nit, i el futbol, seguia de la banda dels de Luis Enrique, que amb espais van fer encara més gran la ferida a la 'Mannschaft' el 4-0 va ser el que més va rondar. Ferran Torres ho va signar després de la generositat de Gayà i després que tant Dani Olmo com Morata desperdiciessin dues bones opcions.





L'equip alemany es va acabar per venir a baix i va quedar a mercè d'una Espanya que va buscar més gols per reforçar una confiança i un estat d'ànim que estaven pels núvols i que feia 'volar' als seus jugadors, implacables en la pressió i amb una tendresa d'alt nivell en l'execució de les

jugades. Ferran Torres va arrodonir la seva enorme nit amb una 'maneta' que tampoc va despertar l'orgull d'una Alemanya que ni tan sols va voler fer oposicions en el debat de la porteria espanyola, excepte amb un xut al travesser de Gnabry.





Amb el 5-0 i els canvis, la 'Roja' ja va baixar el ritme, però no va perdonar l'oportunitat per tancar, en el mateix escenari on Espanya va aconseguir dues Copes Davis, amb un set (Oyarzabal), una nit per al record que ara haurà de servir d'impuls per a un 2021 amb reptes.





FITXA TÈCNICA





- RESULTAT: ESPANYA, 6 - ALEMANYA, 0 (3-0, a la mitja part).

- ALINEACIONS.





ESPANYA: Unai Simó; Sergi Roberto, Sergio Ramos (Eric García, min.43), Pau Torres, Gayà; Koke, Rodri, Canals (Fabián, min.12); Ferran Torres; (Asensio, min.83), Morata (Oyarzabal, min.73) i Dani Olmo (Gerard, min.73).





ALEMANYA: Neuer; Ginter, Sule (Tah, min.46), Koch, Max; Goretzka (Neuhaus, min.61), Kroos, Gundogan; Sané (Waldschmidt, min.61), Gnabry i Werner (Henrichs, min.76).





GOLS.





1-0, minut 17. Morata.

2-0, minut 33. Ferran Torres.

3-0, minut 38. Rodri.

4-0, minut 55. Ferran Torres.

5-0, minut 72. Ferran Torres.

6-0, minut 89. Oyarzabal.





- ÀRBITRE: Andreas Ekberg (SUE). Va amonestar Koch (min.37), Tah (min.67), Gnabry (min.84), per Alemanya.





- ESTADI: La Cartuja de Sevilla.