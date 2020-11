Brussel·les aprova els pressupostos d'Espanya però adverteix que el deute és alt

La Comissió Europea ha donat aquest dimecres un aprovat general a tots els esborranys pressupostaris remesos pels Estats membres, inclòs el d'Espanya, al Govern ha advertit sobre la necessitat de garantir la sostenibilitat del deute, un indicador que ja s'enfrontava a " elevats desafiaments "abans de la pandèmia.













Brussel·les ha publicat les seves opinions sobre els projectes de pressupost que tots els socis van haver d'enviar a mitjans d'octubre. Amb les normes fiscals suspeses a causa de la pandèmia, tots ells, sense excepció, han rebut 'llum verda' per part de les autoritats comunitàries.





Així, l'Executiu comunitari ha conclòs que els esborranys pressupostaris dels Estats membres estan "en línia" amb les recomanacions pactades per a cada un d'ells aquest estiu, que excloïen per primera vegada unes metes de dèficit i deute públics com a conseqüència de la suspensió de l' pacte d'Estabilitat i Creixement.





No obstant això, la Comissió Europea insta Espanya a "garantir que es preserva la sostenibilitat fiscal a mitjà termini a l'adoptar mesures pressupostàries de suport" a l'economia, donats "el nivell de deute públic i els elevats desafiaments a la sostenibilitat" als quals s'enfrontava ja abans de la pandèmia de Covid-19.





El Govern de Pedro Sánchez no és l'únic a què Brussel·les dirigeix aquesta advertència sobre els perills de sostenibilitat del seu deute públic, ja que també llança el mateix missatge a Bèlgica, França, Grècia, Itàlia i Portugal.