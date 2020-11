Rosario Porto va utilitzar una tela per penjar-se a la seva cel·la

Rosario Porto, que complia condemna per matar la seva filla Assumpta, va utilitzar una tela per penjar-des de la finestra de la seva cel·la de la presó de Brieva (Àvila) i no tenia 'pres ombra' des de poc després de ser traslladada al març a aquest centre penitenciari de dones, ja que l'equip de psicòlegs va determinar que podia fer vida normal amb la resta d'internes en un mòdul ordinari, segons han informat a Europa Press fonts de el cas.













A la cel·la que només ocupava ella no ha aparegut cap carta ni escrit, i tampoc res sospitós o prohibit, encara que sí que va deixar recollida totes les seves pertinences en bosses abans de suïcidar-se. La troballa de el cos es va produir per funcionaris en el recompte de cel i Institucions Penitenciàries ha obert una investigació interna, remetent-se a l'jutjat de vigilància penitenciària i a l'autòpsia.





Va arribar al març a centre penitenciari de Brieva després de passar per altres dos a Galícia, el de Teixeiro i A Lama, on sí se li va aplicar diverses vegades el Protocol de Prevenció de Suïcidis (PPS). Els funcionaris vigilaven els seus canvis emocionals en el compliment dels 18 anys de presó per assassinar al costat del seu marit Alfonso Basterra a la seva filla adoptiva, el cadàver va ser trobat en 2013.





ALTRES EPISODIS AMB PASTILLES I CORDONS

Rosario Porto havia protagonitzat diversos episodis com la ingesta de pastilles o l'ús d'uns cordons al voltant de el coll en el que es va interpretar internament com un toc d'atenció, davant la impossibilitat de suïcidar-se amb aquests cordons.





El protocol antisuicidios no es pot mantenir de forma indefinida ja que implica que l'intern estigui 24 hores supervisat amb el que s'anomena 'pres ombra', normalment en la infermeria. En el cas de la condemnada per matar la seva filla Assumpta, es va decidir per part dels psicòlegs renunciar a l'protocol causa de l'evolució favorable un cop que va arribar a Brieva, on exercia una "certa ascendència" cap a la resta de recluses per la seva condició d'advocada.





També va donar mostres de millora perquè es cuidava físicament i demanava cremes i altres productes de bellesa, fent vida normal al mòdul ordinari que compartia amb altres preses, d'aquí la sorpresa causada entre els funcionaris i la direcció de Brieva per utilitzar una tela per penjar-se.





INVESTIGACIÓ INTERNA I AUTÒPSIA

Institucions Penitenciàries ha informat de l'esdeveniment amb l'obertura immediata d'una investigació per aclarir les circumstàncies que envolten a aquesta mort després que els funcionaris de vigilància trobessin a Rosario durant el recompte en la cel·la que només ocupava ella.





Immediatament, segons l'organisme dependent de el Ministeri de l'Interior, se li han practicat maniobres de reanimació, donant avís als serveis d'emergències 112, que només han pogut certificar la mort de Rosario Porto. També s'ha donat trasllat a l'jutjat de guàrdia i la família.





La millora de el pla de prevenció de suïcidis a les presons de l'Administració General de l'Estat és un tema de debat recurrent en les Corts. En el seu informe de 2019, el Consell d'Europa va establir que la taxa de suïcidis a Espanya estava per sota d'altres països, amb 5,9 per cada 10.000 interns, enfront de l'7,2 de mitjana. Per sobre se situen les presons de França (14,7), Anglaterra (11,2), Itàlia (10,1) i Portugal (8,5).