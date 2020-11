Aixequen actes a 14 joves de Lleida per una festa ia 9 per reunir-se en un parc

Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida van aixecar aquest dimarts actes a 14 estudiants que participaven en una festa al paratge conegut com el xoperal del Tòfol, a la zona de l'Horta, i altres nou a joves que estaven reunits al parc Joc de la bola, en ambdós casos per incomplir la normativa de limitació de reunions per evitar contagis de coronavirus.









Els 14 estudiants, d'entre 18 i 21 anys, que estaven menjant i bevent al voltant de les 15.30 hores, han explicat que pertanyien a un mateix curs universitari, ha informat aquest dimecres la Guàrdia Urbana en un comunicat.





A la tarda, a les 19.50 hores, la Urbana va identificar a l'altre grup de nou joves, d'entre 19 i 27 anys al parc Joc de la Bola.