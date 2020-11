Associacions catalanes demanen al Congrés que mantingui el caràcter vehicular de l'castellà

Les entitats constitucionalistes Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB), Impuls Ciutadà, Societat Civil Catalana (SCC) i S'ha acabat! han presentat aquest dimecres al Registre d'Congrés una petició, adreçada a tots els grups parlamentaris i al president de la Comissió d'Educació, perquè es mantingui en la propera Llei Orgànica d'Educació (l'anomenada 'Llei Celaá') el caràcter de llengua vehicular per al castellà i les altres llengües cooficials.





"Hem registrat un document adreçat als portaveus dels grups amb l'objecte que coneguin la situació legal a dia d'avui a Catalunya, quina és la nostra experiència i la nostra informació sobre el que realment passa a l'escola catalana i el que suposa eliminar de la Llei d'Educació aquesta frase que té moltíssima transcendència, ja que elimina el paraigua on es protegeixen els drets de tots els alumnes a tot Espanya ", ha explicat la presidenta de l'AEB, Ana Losada.





Les associacions han llançat una campanya sota el títol 'L'educació, també en castellà' per defensar que es pugui estudiar a tot Espanya tant en la llengua cooficial com en castellà, ja que aquesta és "l'única manera que es garanteixin els drets de tots els alumnes ".





Segons Losada, a l'eliminar de la Llei d'Educació el caràcter del castellà com a llengua vehicular en l'ensenyament, s'està llançant un missatge als espanyols que estudiar en espanyol "no s'ha de donar per fet", ja que amb la nova redacció de el text , qualsevol comunitat amb llengua cooficial pot establir que la llengua vehicular en els centres educatius fos només la llengua cooficial.





Tot i la polèmica que ha suscitat la iniciativa pactada entre el PSOE, Unides Podem i ERC, la ministra d'Educació i FP, Isabel Celaá, ha afirmant en diverses ocasions que canviar la Llei referent a això no suposaria cap canvi en la pràctica perquè el caràcter vehicular del castellà mai va ser recollit en una llei educativa fins a 2013, any en què es va aprovar la 'Llei Wert'.





I és que, tal com assegura el president d'Impuls Ciutadà, José Domingo, la 'Llei Wert' va ser precisament un "avanç" a l'incorporar aquests drets. "No acabem d'entendre la seva retirada, suposa un retrocés, s'està traient drets en lloc de reconèixer-los, el que fa la 'Llei Wert' és incorporar el que havien dit els tribunals de manera generalitzada, va ser progressista", expressa, en referència a la sentència de Tribunal Suprem de 2010, que va ordenar a la Generalitat que el castellà fos llengua vehicular en l'ensenyament.





MODEL D'IMMERSIÓ "IL·LEGAL" DES DE FA 30 ANYS





En aquest sentit, Ana Losada dóna la raó a la ministra, però matisa: "La situació a Catalunya és que, legalment, el model és el de conjunció lingüística, és a dir, es dóna classe en les dues llengües, però des de fa 30 anys s'aplica el sistema d'immersió obligatòria en català per als castellanoparlants ". Segons explica, a Catalunya, actualment, "per trobar un centre on hi hagi un 30% d'hores en castellà, has d'anar a un col·legi privat o algun concertat trilingüe, mentre que a la pública no hi ha cap centre on es pugui estudiar en castellà ".





I si en algun centre hi ha grups on donen classes en castellà, és perquè s'han aplicat les sentències dels tribunals, que han dictat a favor que es doni un determinat percentatge de continguts en espanyol. En resum, amb la iniciativa, "s'intenta donar forma legal a una cosa que és il·legal".





Encara que per als catalanoparlants aquest canvi suposa "una cosa simbòlica", en realitat s'està "donant la raó als nacionalistes" en alguna cosa que portant fent de manera "il·legal" durant 30 anys, segons adverteix Losada.





Però per als castellanoparlants, aquesta modificació "complica" que els pares puguin argumentar el seu dret a estudiar en espanyol, ja que, tot i que "hi ha prou jurisprudència" sobre aquest assumpte, les famílies que vulguin que els seus fills estudiïn també en castellà hauran de canviar la seva argumentari, ja que ara no tindran la Llei d'Educació com a base per reclamar aquest dret. "Aquest problema nostre que ara s'agreuja, amb la nova llei s'estén a la resta de comunitats autònomes", afegeix.





"MERCADEIG POLÍTIC"





El president d'Impuls Ciutadà, José Domingo, també ha criticat aquesta mesura, a un dia que es voti en el Ple de Congrés el dictamen de la Comissió d'Educació sobre la nova norma.





"Obeeix al mercadeig polític", assegura Domingo, que titlla de "sorprenent" que es digui que amb la supressió del castellà com a llengua vehicular en el text es vagi a mantenir, precisament, el caràcter vehicular del castellà en l'ensenyament. "No deixa de ser una contradicció", avisa.





Segons la seva opinió, aquest canvi té lloc a causa de "la intenció dels grups nacionalistes catalans d'implantar un tercer model educatiu". Segons recorda, fins ara, en aquells territoris on hi havia una llengua cooficial es donaven dos models, aquell en el qual les famílies trien la llengua en què els seus fills donen els continguts i un segon model on es conjuguen ambdues. "El que pretenen ara és que hi hagi un tercer model de llengua única en territoris amb cooficialitat, però és un model anticonstitucional", adverteix Diumenge, ja que recorda que el Tribunal Constitucional no ha avalat aquest model.





"El greu d'aquest procediment és que és un model limitador de drets lingüístics perquè, els alumnes, quan s'aprovi la llei, formalment tindran menys drets lingüístics, ara tenen dret a ser escolaritzats en castellà i altres llengües, però ara se suprimeix això" , comenta.





Així, la 'Llei Celaá' "prepara el terreny per dificultar aquest dret als pares i alumnes", ja que es tracta d'una norma que neix amb la finalitat, segons Domingo, de "blindar un model que és de llengua única i que no és respectuós amb la pluralitat lingüística ". "És una llei amputadora de drets i serà un mal precedent", adverteix el president de l'entitat, que en qualsevol cas considera "anormal" que no s'hagi incorporat a la llei educativa el caràcter vehicular del castellà abans de la 'Llei Wert' de 2013.