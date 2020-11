El PSC demana a ERC i JxCat resoldre les seves diferències després de les filtracions de la desescalada

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha cridat a JxCat i ERC a resoldre les seves diferències per "respecte a el conjunt de la població" després que els consellers republicans hagin abandonat aquest mateix dimecres la reunió de Govern sobre mesures per fer front a la segona onada del Covid-19 per les filtracions del pla de desescalada a la premsa.





"Us emplaço a que resolguin aquesta situació immediatament, no ens ho podem permetre ni un segon més", ha dit el socialista aquest dimecres durant la seva intervenció al ple de Parlament, dirigint-se als socis de Govern.





"Hi ha molta confusió en l'opinió pública", ha advertit Iceta, que també ha retret a la Generalitat per criticar i responsabilitzar, segons ell, als mitjans de comunicació per les filtracions de l'esborrany de el pla de reobertura de les activitats restringides per la pandèmia dissenyat pel Govern.





De cara a una possible tercera onada de Covid-19, ha demanat reforçar els serveis públics, assegurar la capacitat assistencial i de dobles circuits en els centres sanitaris i garantir la capacitat per atendre pacients que presenten altres malalties, cosa que segons Iceta no es ha va fer amb "celeritat" durant la primera onada.





En aquest sentit, ha instat a la Generalitat a mobilitzar més recursos i a utilitzar la capacitat d'endeutament, avalada pel govern Espanyol: "Hi ha recursos i competències", ha recordat.