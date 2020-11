Desenvolupen un vàter que separa l'orina de la resta de deposicions per evitar la contaminació de l'aigua per nitrogen

Científics europeus han desenvolupat un vàter que és capaç de separar l'orina de la resta de líquids i deposicions sòlides per evitar contaminar les aigües del planeta per l'excés de nitrogen, segons ha informat sanitaris Laufen, que ha desenvolupat el model 'Save!' juntament amb l'estudi austríac de disseny Eoos i l'Institut Federal Suís de Ciència i Tecnologia Aquàtica (EAWAG).





Amb motiu del Dia Mundial de l'Inodor (19 de novembre), Laufen explica que el model ha estat desenvolupat per uns científics, que s'han classificat els nivells excessius de nitrogen causats per les aigües residuals i l'ús de fertilitzants en l'agricultura com més amenaçadors que l'augment dels nivells de CO2 i el canvi climàtic.





Per això, l'empresa ha decidit llançar aquest excusat per aconseguir mantenir les aigües residuals separades i així poder processar de forma sostenible i fins i tot extreure recursos utilitzables.

Els científics han desenvolupat un procés per recuperar els nutrients de l'orina mentre s'eliminen les hormones microcontaminants i els residus mèdics usant petits reactors descentralitzats altament eficients.





Per tant, ressalten que el 80 per cent del nitrogen que es troba en les aigües residuals pot ser eliminat i al seu torn reduirà els recursos necessaris per operar les plantes depuradores. D'aquesta manera, 'Save!' separa l'orina amb descàrrega per gravetat i aquest vàter, segons els seus creadors, compleix amb els últims estàndards de la indústria de vàters convencionals.





El procés es realitza per la tensió superficial que dirigeix l'orina cap a una sortida oculta mitjançant aquesta innovació. "El maneig d'aigües residuals és vital si volem prevenir danys catastròfics en els rius i oceans de món", ha reconegut la professora del Departament de Gestió d'Aigües Urbanes de EAWAG, Tove Larsen.





Aquest nou inodor és una evolució del Blue Diversio Toilet, que va ser desenvolupat per Eoos i EAWAG i el suport de la Fundació Bill & Melinda Gates per resoldre un dels problemes a què s'enfronta la societat actual.





Segons l'ONU, al voltant de 2.300 milions de persones no tenen accés a instal·lacions bàsiques de sanejaments i "amb la situació sanitària originada pel coronavirus s'ha demostrat que la higiene és fonamental" i fins i tot Laufen recalca que els vàters salven vides a l'evitar la propagació de malalties mortals a través de la femta humana.