Naturgy ofereix a més de 51.000 negocis de restauració i hostaleria de Catalunya ajornar les factures de llum i gas

Naturgy torna a activar l'ajornament i finançament de les factures de llum i gas per als seus clients domèstics, i per a pimes i autònoms dels sectors afectats per les restriccions d'obertura, especialment restauració i hostaleria, que sumen més de 51.000 negocis a Catalunya.





La companyia reedita aquesta mesura de suport econòmic i social per als seus clients, que ja es va activar durant la primera onada de la pandèmia, i que busca mitigar l'impacte econòmic en els negocis en aquesta especial situació. Altres sectors, com el de les arts escèniques i musicals i els equipaments esportius, entre d'altres, també podran sol·licitar-la. En total, la companyia estima en prop de 34.000 clients pimes i autònoms actuals que poden acollir-se a aquesta iniciativa.





La companyia s'estén també l'abast d'aquesta iniciativa als seus més de 1 milió de clients domèstics amb tarifes liberalitzades. Amb la reedició d'aquesta mesura, Naturgy torna a donar suport a les famílies per pal·liar l'impacte de l'aturada econòmica en els seus ingressos, facilitant-los una major liquiditat durant els propers mesos.





Els clients que s'acullin al nou pla d'ajuda poden sol·licitar, a través del web www.naturgy.es, l'ajornament de les factures emeses des de la data de sol·licitud i fins al 31 de gener del 2021. Naturgy s'ajornarà el pagament d'aquestes factures durant aquests mesos, finançant les factures dels seus clients sense interessos i durant 12 mesos a partir del mes de febrer de 2021.





El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha destacat que "les empreses hem de ser conscients de la responsabilitat que tenim de donar suport nostre entorn en moments conjunturals d'alta incertesa. Assistim a una segona onada de la pandèmia que afecta un cop més a les economies domèstiques. Reactivar la nostra iniciativa permetrà a pimes i autònoms gestionar la seva liquiditat a mitjà termini i que puguin suportar aquest període ".





Reynés també ha afegit que "l'orientació a client de la companyia queda demostrada en aquest tipus d'accions que pretenen unir esforços en moments excepcionalment adversos, com l'actual".





Pla d'acció de Naturgy davant el Coronavirus





Aquesta mesura s'afegeix a l'anunciada ahir per als prop de 155.000 professionals de sector de l'educació i personal de centres docents catalans, als quals s'ofereix el servei gratuït per a les avaries elèctriques i de gas, així com per a les reparacions d'electrodomèstics de gamma blanca i gasodomèstics. D'aquesta manera, la companyia reactiva la seva iniciativa CuidamosTuEnergía i torna a oferir aquest servei als col·lectius professionals implicats en la lluita contra la pandèmia, siguin o no clients de Naturgy.





Des d'inici de la pandèmia, Naturgy va posar en marxa un ambiciós pla d'acció amb diferents actuacions per fer front a l'impacte del Covid i que està dirigit a ajudar a la societat en general i als seus clients en particular a suportar aquesta situació d'incertesa i dificultat, a garantir el manteniment d'un servei de qualitat i a protegir els empleats de la companyia a tot el món.