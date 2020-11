Més de cent detinguts en una protesta contra les restriccions per la pandèmia a Berlín

Més de cent persones han estat arrestades durant les manifestacions que s'han convocat aquest dimecres a Berlín per protestar contra les restriccions per contenir la pandèmia del coronavirus, i que han acabat amb una intervenció policial.





Un portaveu de la policia ha confirmat que entre 5.000 i 10.000 persones s'han concentrat a la Porta de Brandenburg, a les quals caldria sumar un miler més al Pont Marschall, a prop del Parlament on precisament s'ha aprovat per 415 vots a favor i 236 en contra una llei per reforçar la capacitat de resposta del govern d'Angela Merkel.





Les forces de seguretat han intervingut després d'instar els manifestants a respectar la distància i a utilitzar les mascaretes, com ja havien advertit abans de la concentració. Una portaveu de la policia ha confirmat més de cent detencions.





En aquest sentit, ha defensat que les forces de seguretat han actuat de manera moderada, "no pas a l'estil militar", entre d'altres raons perquè hi havia nens en les protestes. No obstant això, als agents els han llançat ampolles, pedres i artefactes incendiaris.





Les autoritats sanitàries han registrat 17.561 casos de covid-19 aquest dimecres, que se sumen a un total de 833.307 des del començament de la pandèmia. Almenys 13.119 persones han perdut la vida, 305 més que dimarts.





El ministre de Sanitat, Jens Spahn, ha defensat la gestió del govern i ha cridat la població a confiar en les autoritats, advertint que el repunt de contagis amenaça de portar al límit la capacitat dels hospitals, especialment a les unitats de vigilància intensiva.





Spahn també ha aclarit que "no hi haurà vacunació obligatòria", en allusió precisament a un dels clams que més s'ha sentit entre els que han sortit al carrer aquestes darreres setmanes de cara a la futura campanya d'immunització.





El discurs de Spahn s'ha vist interromput per les protestes d'alguns diputats del partit ultradretà Alternativa per Alemanya (AfD), que han exhibit cartells que fixaven el 18 de novembre del 2020 com la data de defunció de la Constitució alemanya.