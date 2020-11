ERC demana que els militars exhumin fosses al considerar que l'Exèrcit és "responsable" dels assassinats

Esquerra Republicana (ERC) ha aprofitat una de les seves esmenes als Pressupostos Generals per a 2021 per reclamar al Congrés un pla d'exhumació de fosses del franquisme en què els militars col·laboren en la recuperació dels cossos de les cunetes al considerar que l'Exèrcit és responsable "en bona part" dels assassinats de republicans assassinats.





En una esmena registrada a la secció pressupostària del Ministeri de Defensa, que haurà de ser debatuda i votada en pròximes setmanes, la formació independentista demana destinar un total de 34.620.000 d'euros per a l'esmentat pla d'exhumació de fosses.





I reclama els fons del Ministeri de Defensa perquè assenyala a l'Exèrcit espanyol com a "responsable en bona part dels assassinats republicans que estan encara avui abandonats en cunetes" i, en conseqüència, creu necessari que els militars es "s'impliquin" en la recuperació d'aquests cossos.





En la seva esmena, el grup parlamentari que capitaneja Gabriel Rufián també planteja que amb aquests diners es financen els plans autonòmics d'aquestes exhumacions.





Es tracta d'una de les 320 propostes de millora que ERC ha registrat als comptes públics per al pròxim exercici, en què reclamen deixar sense pressupostos a una institució "corrupta" com la Casa de Rei, als ministeris d'Interior i Defensa per evitar que es destini diners a "tancs i bales" o "espiar" la dissidència política i al Tribunal Constitucional i el Tribunal de Comptes, als quals considera òrgans "repressors", com ja va avançar aquest dimarts el seu portaveu.





MEMORIAL DE LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A CATALUNYA





Però, a més, destaca altres esmenes, com una que en què els independentistes demanen destinar 3,5 milions d'euros per traspassar a la Generalitat de Catalunya l'edifici de la Prefectura Provincial de Barcelona de la Policia Nacional.





La seva idea és convertir aquest espai en el museu-centre memorial, documental i arxivístic de la repressió franquista a Catalunya, amb una exposició permanent de la repressió, causes, protagonistes i conseqüències durant la dictadura, així com la lluita per les llibertats democràtiques.





Segons apunta el text, aquest centre ha de reproduir el funcionament de l'esmentada Prefectura durant aquells anys "en què la tortura i la repressió en les seves dependències constituïen la seva principal activitat".





En una altra de les seves esmenes Esquerra Republicana advoca per multiplicar per deu els impostos a la transmissió de títols nobiliaris i rehabilitació de grandeses amb l'objectiu de "desincentivar".