Els Pressupostos de 2021 s'enfronten als primers canvis al Congrés després de rebre gairebé 4.000 esmenes

El projecte de pressupostos generals de l'Estat de 2021 s'enfronta a partir d'aquesta setmana a la discussió dels seus primers canvis després de rebre un total de 3.793 esmenes parcials al seu articulat i a les seccions de les noves comptes públics.





I és que, després de superar la setmana passada la seva votació de totalitat, el projecte passa ara a la Comissió de Pressupostos, on els grups hauran d'estudiar i votar les esmenes parcials, primer en ponència, a porta tancada, aquest dijous a la tarda, o el mateix divendres al matí, i després en Comissió, i a la setmana que ve.





El Govern de coalició ha de decidir ara si dóna la conformitat al debat de les esmenes o comunica algun veto, ja que té capacitat per a impedir la tramitació d'aquelles que consideri que alteren la seva potestat per dirigir la política pressupostària de país. Quan els grups volen destinar més recursos a una o altra partida, han de decidir també d'on surten aquests diners, ja que Hisenda pot aturar esmenes que redueixen els ingressos o que sobrepassen les despeses.





I a la Mesa de la Comissió de Pressupostos, on es reben els possibles vetos, el PSOE i Unides Podem tenen majoria per avalar la posició de Govern.





Al concloure aquest dimarts a les 14 hores el termini per presentar esmenes, els grups han presentat 3.793 esmenes a les noves comptes, la majoria de PP que ha portat a la Cambra més de 1.500 propostes de modificació als pressupostos.





EL SOU DELS ALTS CÀRRECS





Els 'populars' busquen revertir tota pujada d'impostos, salvar les deduccions als plans de pensions privats, la rebaixa del sou de Govern --no només la congelació, com plantegen corregir PSOE i Unides Podem, sinó la seva retallada a nivells de 2018- - i la pròrroga dels ERTO fins al pròxim 31 de maig.





La 'congelació' del sou de Govern és la principal modificació del PSOE i Unides Podem, que també plantegen augmentar els recursos dels ajuntaments en 20 milions per a mesures del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, modificacions en les taxes portuàries i desgravacions fiscals per al suport de diferents programes, esdeveniments i actes de commemoració.





No obstant això, Unides Podem sí que ha presentat al marge del seu soci de coalició sengles esmenes, pactades amb Esquerra Republicana i EH-Bildu, per frenar tot desnonament sense alternativa habitacional i tall de subministrament fins al 31 de desembre de 2022.





Entre les seves esmenes, ERC planteja elevar impostos a la renda de capital, una rebaixa de l'IVA a productes d'higiene femenina, augmentar la tributació al joc en línia, més fons dirigits a la dependència, l'activació del fons de migració i un fons per negocis de restauració i autònoms.





També proposa un fons d'ajudes directes a l'hostaleria i al turisme Ciutadans, de fins a 20.000 milions fins 2023, amb una rebaixa al 4% de l'IVA a serveis turístics, pròrroga dels ERTO fins al 30 de juny i exempcions de taxes universitàries a estudiants amb menys recursos.





L'IMPOST DEL DIÈSEL





En el cas del PNB, aquesta formació busca treure dels Pressupostos la pujada al dièsel, instaurar un Pla Renove en la indústria de la màquina eina, una figura contractual per a la Formació Dual Universitària i que el País Basc entri a la direcció del SEPI i pugui gestionar els Paradors.





Bildu, per la seva banda, proposa facilitats per a la contractació de treballadors temporals en l'Administració que hagin treballat en els últims tres anys, 12 milions per a la compra d'actius de La Naval i una disposició perquè la nova Llei d'Habitatge contempli el lloguer forçós i mesures fiscals per mobilitzar habitatge buit.





El PDeCAT, al seu torn, demana automatitzar mecanismes d'ajuda a sectors afectats per les restriccions, com l'ajornament d'impostos o les ajudes al lloguer de locals, un fons per a aquestes empreses i per als ajuntaments, amb finançament del transport urbà, flexibilitzar la clàusula de manteniment de l'ocupació i suavitzar la retallada a les deduccions dels plans privats de pensions.





Aquesta formació independentista ha presentant esmenes en paral·lel a les del seu soci de coalició, Junts, que demana crear un fons Covid i un altre específic per a poblacions de menys de 20.000 habitants, partides per a autònoms, pimes i d'impuls de l'ocupació juvenil i crear un gasoil professional agrícola, ramader i forestal amb un IVA del 10% i ajudes fiscals als agricultors.





Més País, per la seva banda, defensarà esmenes per incloure en els comptes una "taxa Covid 'que gravi fins a un 2% als patrimonis que superen els 2 milions d'euros, facilitar la reducció de la jornada de quatre dies amb ajudes i finançament a empreses que vulguin acollir-se a aquest model i una assemblea ciutadana per elaborar un 'full de ruta' contra el canvi climàtic.





L'únic partit que ha decidit no presentar esmenes als Pressupostos ha estat Vox, que ha argumentat aquesta decisió al·legant que amb elles no podria reduir la despesa prevista en els nous comptes i ha optat per iniciar una campanya de vídeos en xarxes socials per criticar les nous comptes.