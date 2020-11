Els hostalers veuen "inassumible" el pla d'obertura progressiva que prepara la Generalitat

La Federació catalana d'associacions d'activitats de restauració i musicals (Fecasarm) ha qualificat de "inassumibles" les mesures que conté el pla d'obertura progressiva d'activitats que prepara el Govern davant la pandèmia de coronavirus.





Segons ha informat aquest dimecres en un comunicat, la federació ha advertit que el pla d'obertura progressiva d'activitats als sectors de la restauració i l'oci nocturn deixarà pèrdues de més de 4.000 milions d'euros en nou setmanes.





Si a aquestes pèrdues se li sumen les acumulades en els dos sectors des del 14 de març, "aquestes ja arribaran als 15.000 milions, dels quals 10.700 suportats per la restauració i 4.000 pel sector de l'oci nocturn, el que comportarà el tancament definitiu de milers de negocis ", segons Fecasarm.





La patronal ha sostingut que les restriccions previstes per la Generalitat, tot i que es permetés obrir les activitats de restauració fins a les 21 hores, "són del tot inassumibles" tant per l'horari com pel tancament perimetral de cap de setmana.





Així mateix, ha lamentat que el Govern "és totalment incapaç de garantir la supervivència de les empreses a les restriccions que els pretén imposar atès que les ajudes aprovades fins a la data no cobreixen ni un 3% de les pèrdues de tots dos sectors".





DIÀLEG I MESURES MENYS RESTRICTIVES





Per això, la patronal catalana insta la Generalitat a dialogar i a buscar noves mesures igual d'eficaços però menys restrictives de drets i "menys letals" per a les famílies que viuen d'aquests dos sectors.





El president de Fecasarm, David López, ha manifestat: "La fórmula de carregar-s'ho tot no val. A aquest efecte només hem de mirar cap a Madrid on es conjuga el dret a la salut amb el dret a la llibertat d'empresa, aquí hauríem de mirar de fer el mateix ".





A L'ESPERA DEL TSJC





Fecasarm ha recordat que segueix a l'espera que en breu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es pronunciï respecte a les mesures cautelars sol·licitades per la patronal demanant la suspensió de la vigència de les mesures aprovades el 29 d'octubre.





La federació havia qualificat les mesures prorrogades "en el seu dia de arbitràries, enganyoses, desproporcionades, ineficaços i innecessàries", al·legant que amb el toc de queda nocturn no calia mantenir unes mesures tan restrictives cap a la restauració i l'oci nocturn.