Unes 100 persones protesten a Barcelona per demanar més mesures socials davant del Covid-19

Unes 100 persones s'han manifestat aquest dimecres a la tarda a la plaça Catalunya de Barcelona per reivindicar més mesures urgents de caràcter social per fer front a la crisi derivada de la pandèmia de coronavirus.













La concentració ha estat convocada per les organitzacions de Esquerra Independentista --CUP, Arran, Alerta Solidària, Endavant Osan, el sindicat Coordinadora Obrera Sindical (Cos) i el de Estudiants dels Països Catalans (SEPC), entre d'altres-- sota el lema ' que la crisi la paguin els rics, no la classe treballadora ', i ha començat a les 19.00 hores.





En declaracions als mitjans, la diputada de la CUP al Parlament Maria Sirvent ha cridat a la "mobilització popular" per reclamar que els recursos assistencials i sanitaris privats passin a estar sota control públic i per demanar la suspensió dels desnonaments i dels pagaments de lloguer de famílies vulnerables en habitatges de grans forquilles.





Per la seva banda, la portaveu d'Arran, Adriana Roca, ha advocat per l'autoorganització popular per posar remei i donar resposta al "futur desesperançador" a què s'enfronten els joves i demostrar que hi ha una altra forma de vida, en les seves paraules.





La militant d'Endavant Rita Bruguera ha instat el Govern a no tallar els subministraments d'aigua i gas a famílies en situació de vulnerabilitat, a més de prohibir els acomiadaments, i ha celebrat la mobilització: "Malgrat tot, nosaltres seguim mobilitzats, perquè ara és més necessari que mai que ens mobilitzem, que protestem ".





Durant el transcurs de la concentració s'han escoltat càntics com 'Ni un pas enrere', 'En contra del capital, acció directa', 'Esquerra, esquerra, esquerra social' i 'L'únic terrorista l'estat capitalista', entre d'altres.





Alguns manifestants han sostingut cartells i pancartes amb missatges com 'Expropiació dels habitatges buits en mans de grans forquilles', 'Plantémonos pel treball' o 'Plantémonos i que paguin els rics'.





A més, els participants han complert les mesures de seguretat i prevenció davant el Covid-19, com el distanciament de dos metres entre persones i l'ús de mascaretes.