Andorra es coordina amb els seus veïns per "tenir el menor impacte possible" de l'Covid-19

El ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, i el titular de Salut, Joan Martínez Benazet





El Govern d'Andorra està en contacte constant amb les autoritats dels territoris veïns, amb qui es coordina, per "tenir el menor impacte possible" del Covid-19, tant en l'àmbit sanitari com en l'econòmic.





Així ho ha manifestat el ministre Portaveu i de Finances, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior a la reunió de Consell de Ministres d'aquest dimecres, en què ha assegurat que qualsevol element que dificulti l'arribada de visitants a país "genera preocupació "a l'Executiu.





En aquest sentit, i amb relació a l'esborrany de pla de desescalada de la Generalitat de Catalunya, Jover ha afirmat que el contacte és "estret per tenir la major normalitat possible amb les institucions veïnes", també amb els governs espanyol i francès.





El ministre Portaveu ha demanat no anticipar-se i esperar que hi hagi "decisions fermes" i ha reiterat que el Govern farà "les accions que calguin" per atenuar l'impacte que la reducció de la mobilitat internacional tingui sobre el teixit productiu i les famílies.





"AL COSTAT DELS SEUS CIUTADANS"





Així, Jover ha insistit que el Govern "continuarà estant a la banda dels seus ciutadans" i en aquest sentit ha detallat algunes mesures aprovades ja aquest dimecres, com la de mantenir les tarifes elèctriques per al 2021.





També s'han aprovat noves ajudes per als sectors més impactats per les mesures de contenció de la pandèmia de Covid-19 i aquells negocis que tenen dret a les reduccions dels lloguers dels locals comercials --bares i cafeteries, locals d'oci nocturn, agències de viatges i parcs infantils-- també es podran beneficiar de descomptes en les factures elèctriques i de comunicacions.





Jover ha explicat que el Govern ha decidit ampliar el termini perquè les empreses a les quals es va atorgar un crèdit tou puguin fer ús d'aquests diners i també s'amplien els conceptes pels quals es poden sol·licitar aquests crèdits; ara es podran incloure els subministraments de serveis i els arrendaments.





REPUNT DELS INSCRITS AL SERVEI D'OCUPACIÓ





El ministre Portaveu també ha informat de les últimes dades d'inscrits al Servei d'Ocupació, que mostren un "repunt" de les persones que han perdut la feina a causa de les restriccions de mobilitat associades a la lluita contra el Covid-19.





El octubre es va tancar amb 888 persones inscrites en recerca de feina, 78 més que amb les que es va tancar el mes de setembre; la xifra ha augmentat fins als 944 inscrits aquest dimecres.





Jover ha recordat que el màxim històric d'inscrits es va registrar durant el confinament per la primera onada i va ser de 1.873 persones apuntades per buscar feina.





El ministre de Finances i portaveu ha explicat que han augmentat les ofertes d'ocupació i que hi ha 1.129 llocs oferts en el Servei d'Ocupació; també segueixen una tendència a la baixa les persones que requereixen d'una prestació econòmica per desocupació a causa del Covid-19.





887 CASOS ACTIUS





Aquest dimecres, Andorra registra 887 casos actius de Covid-19, una xifra que s'ha reduït en 23 en les últimes 24 hores; també manté una tendència a la baixa el nombre de nous contagis diaris.





En les últimes 24 hores s'han diagnosticat 67 nous casos, però de mitjana dels últims cinc dies se situa en 58 i de 48,6 si es prenen els últims tres; la taxa de reproducció del Fcoronavirus se situa en 0,90.