Iberdrola s'uneix al primer fabricant mundial d'electrolitzadors per convertir Espanya en líder tecnològic i industrial de l'hidrogen verd

Iberdrola i el fabricant líder d'electrolitzadors al món Nel, a través de la seva filial Nel Hydrogen Electrolyser, sumen capacitats per convertir Espanya en referent tecnològic i industrial de l'hidrogen verd. Les companyies han signat un acord per desenvolupar electrolitzadors de grans dimensions i promoure la cadena de valor d'aquesta tecnologia al nostre país.









L'empresa noruega Nel és el major fabricant d'electrolitzadors del món amb operacions comercials en més de 80 països. Es tracta d'una companyia global dedicada a l'hidrogen, que ofereix solucions òptimes per produir, emmagatzemar i distribuir hidrogen a partir d'energia renovable. Les seves arrels es remunten a 1927 i les seves solucions d'hidrogen cobreixen tota la cadena de valor, des de les tecnologies de producció d'hidrogen fins a les estacions de proveïment d'hidrogen. Les seves accions cotitzen a la Oslo Stock Exchange.





Addicionalment, i per materialitzar el projecte, Iberdrola costat de l'empresa basca Ingeteam han constituït la companyia Iberlyzer, amb l'objectiu de convertir-se en el primer fabricant d'electrolitzadors a gran escala al nostre país.





Aquesta companyia començarà la seva operació l'any que, per tal de subministrar més de 200 MW d'electrolitzadors en 2023. Aquesta producció -que representa més del 50% dels objectius de la capacitat instal·lada d'electrolitzadors a Espanya en aquesta data- anirà destinada a l' segon projecte de l'aliança Iberdrola i Fertiberia, que produirà hidrogen verd per a la planta de Pals de la Frontera, a Huelva.





El Grup Ingeteam, proveïdor habitual d'Iberdrola tant nacional com internacionalment, està especialitzat en la conversió d'energia elèctrica, amb operacions a tot el món i compta amb establiment permanent a 24 països, emprant més de 4.000 persones.





El projecte industrial de Iberlyzer suposarà una inversió propera als 100 milions d'euros i generarà ocupació qualificada directe per a 150 persones.





"La iniciativa permetrà accelerar la producció d'hidrogen verd a Espanya, creant una nova indústria amb alt potencial de creixement, com és la fabricació d'electrolitzadors. Seguim avançant en el nostre pla amb el qual volem situar a Espanya i a Europa a l'avantguarda mundial en aquesta tecnologia, amb la qual es reduirà la dependència energètica i el consum de combustibles fòssils i impulsarà la revitalització econòmica i social de país ", explica Ignacio Galán , president d'Iberdrola.





"És una gran oportunitat per a nosaltres treballar estretament amb Iberdrola en projectes d'electrolitzadors a gran escala. Iberdrola va contribuir amb èxit en el passat al desenvolupament de la indústria eòlica i ara ho està fent amb l'hidrogen. Aconseguir visibilitat de volums importants de compra i treballar junts en el desenvolupament de la cadena de valor en grans projectes contribuirà enormement a la reducció de costos d'aquesta tecnologia ", apunta Jon André Løkke, CEO de Nel.





"Estem orgullosos de participar al costat de Iberdrola en aquest nou i il·lusionant projecte. Des del nostre inicis hem treballat amb ells en el camp de les energies renovables; primer en eòlica, després en solar fotovoltaica i, des d'avui, mitjançant la creació d'Iberlyzer, ens situem al capdavant del desenvolupament de la indústria de l'hidrogen verd ", indica Adolfo Rebollo, CEO d'Ingeteam.





Iberdrola, líder tecnològic i industrial en el sector de l'hidrogen verd





Recentment, Iberdrola i Fertiberia han presentat una aliança que contemplaria el desenvolupament de 800 MW d'hidrogen verd en quatre fases, en les plantes de Fertiberia de Puertollano (Ciudad Real) i Pals de la Frontera (Huelva), fins a 2027. La iniciativa representa una inversió de 1.800 milions d'euros en els pròxims set anys i podria fer del nostre país un líder industrial en el sector de l'hidrogen verd i el primer amb el 100% de producció d'amoníac per fertilitzants completament verd.





La capacitat de producció d'hidrogen verd d'aquest pla equivaldria al 20% de l'objectiu nacional -que preveu la instal·lació de 4GW a 2030- i aconseguiria que el 25% de l'hidrogen actualment consumit a Espanya no generés emissions de CO2. Amb aquests projectes, es contribuiria al desenvolupament de la cadena de valor, creant gairebé 4.000 llocs de treball qualificats -2.000 d'ells ja en 2023-, a través de 500 proveïdors locals.





El projecte és fruit de la col·laboració privada i pública, neix amb la mateixa ambició que ha mostrat el Govern en la seva Full de Ruta de l'hidrogen renovable i respon als criteris establerts pel Fons Europeu de Recuperació, el suport dels serà essencial per a l'execució de les tres últimes fases del projecte.





El major complex d'hidrogen per a ús industrial d'Europa





Aquesta iniciativa d'innovació ha arrencat amb la posada en marxa del major complex d'hidrogen verd per a ús industrial d'Europa, que estarà operatiu en tot just un any a Puertollano (Ciudad Real), després d'una inversió de 150 milions d'euros. El projecte estarà integrat per una planta solar fotovoltaica de 100 MW, un sistema de bateries d'ió-liti amb una capacitat d'emmagatzematge de 20 MWh i un dels majors sistemes de producció d'hidrogen mitjançant electròlisi (20 MW). El seu desenvolupament i construcció generarà 700 llocs de treball i, un cop operatiu, evitarà l'emissió de 39.000 tCO2 / any.





Per a aquest projecte, Iberdrola ha seleccionat com a proveïdor preferent per a la construcció del sistema de producció d'hidrogen mitjançant electròlisi a Nel Hydrogen Electrolyser, una divisió de Nel ASA.