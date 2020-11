Mediapro va subornar alts càrrecs de la FIFA perquè li cedissin els drets d'alguns Mundials

El grup Mediapro ha admès el "pagament de suborns" a alts càrrecs de la FIFA per a la compra dels drets audiovisuals de la fase de classificació en les regions d'Amèrica Central i Carib (CONCACAF) en els Mundials de futbol dels anys 2014, 2018 i 2022, segons explica en un comunicat.













L'empresa de Jaume Roures ha reafirmat la seva "acceptació de responsabilitat pels fets detallats en l'Acord de No-Enjudiciament (NPA) assolit per Imagina Media Audiovisual Holding de Mediapro- i pel Departament de Justícia dels Estats Units (DOJ) fa més de dos anys, al juliol 2018", diu la nota.





Mediapro "rebutja totes i cadascuna de les declaracions fetes per Imagina o els seus representants des de la signatura de l'NPA negant que fos responsable o participés en la conducta delictiva de tres dels seus llavors empleats" i "suggerint que l'assenyalada conducta penal es va circumscriure a 2, en lloc de tres, empleats".





"Imagina reconeix la seva responsabilitat, com a persona jurídica, per la conducta delictiva dels seus representants; que aquesta conducta delictiva de la qual Imagina va ser responsable va incloure el pagament de suborns per a la compra dels drets audiovisuals de la fase de classificació en les regions de Centreamèrica i Carib (CONCACAF) per als Campionats del Món de futbol de 2014, 2018 i 2022 (els "Drets dels Classificatoris") vulnerant la legislació dels Estats Units ", afegeix el comunicat.





"En aquesta conducta delictiva van estar implicats tres treballadors, dos dels quals es van declarar culpables del pagament de nombrosos suborns, i el tercer, un ex co-director general d'Imagina, va acceptar el pagament d'un suborn de 1,5 milions de dòlars ( 1,26 milions d'euros) per tal d'adquirir els Drets dels Classificatoris i va autoritzar, va dirigir i va facilitar el pagament de mig milió de dòlars (420.000 euros) de la quantitat total. Els tres van ser acomiadats i apartats de la gestió del Grup Imagina o qualsevol de les seves filials des de desembre de 2015".





Referent a això, Imagina explica que "a la vista de certes acusacions fetes durant els últims mesos", vol "aclarir que cap de les activitats que desenvolupen les seves altres línies de negoci (com producció audiovisual i continguts) van estar implicades en la investigació del DOJ , així com que Mediaproducción SL -la companyia que opera, entre d'altres negocis, la divisió de drets audiovisuals d'Imagina tant a Espanya com en altres països del món- no va resultar acusada d', condemnada per, ni utilitzada per executar les conductes descrites en les investigacions esmentades", sentencia la nota.





Imagina assegura que "des de la signatura de l'NPA al juliol de 2018, i fins i tot amb anterioritat a aquesta, ha implementat un ampli ventall de polítiques i procediments a fi d'assegurar el compliment de totes les legislacions i bones pràctiques en l'àmbit de la anticorrupció, en tots els territoris en què desenvolupa els seus negocis, i l'estiu passat va obtenir el més alt certificat anticorrupció internacional (ISO 37001) per a les seves principals companyies a Espanya, Estats Units i Portugal ", finalitza el comunicat.