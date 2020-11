Imagin i Airbnb s'alien per desenvolupar conjuntament ofertes d'experiències

Imagin, la plataforma de serveis digitals i estil de vida per a 'Millenials' de CaixaBank, i Airbnb desenvoluparan conjuntament una oferta d'experiències per a la comunitat digital d'usuaris de la plataforma per a joves, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.









La col·laboració s'inicia amb la integració, disponible des d'aquest novembre, d''Airbnb Experiences' a Imagin, com a part de l'oferta de serveis digitals de l'aplicació.





Els usuaris disposaran d'una selecció d'experiències d'Airbnb a càrrec d'amfitrions locals i amb activitats enfocades a la comunitat local.





El ceo d'Imagin, Benjamí Puigdevall, ha celebrat l'aliança i ha manifestat: "Es tracta d'un acord de llarg recorregut, gràcies al qual, a l'oferta d'experiències que es llança ara, sumarem noves possibilitats i desenvolupaments".





La directora general d'Airbnb Màrqueting, Mònica Casañas, ha destacat que "davant les restriccions de mobilitat, Airbnb està contínuament buscant noves fórmules segures que siguin complementàries o alternatives als viatges, com les experiències en línia".





Les 'Experiències Online' d'Airbnb han permès durant la pandèmia a aquests amfitrions ser "un mitjà nou per mantenir els seus ingressos i permetre als hostes connectar amb el món sense necessitat d'abandonar la seva llar".