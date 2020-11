Tenir més de 70 anys augmenta el risc de mort en els pacients amb melanoma, segons un estudi

Una investigació liderada per dermatòlegs espanyols conclou que tenir una edat superior als 70 anys suposa un augment de la mortalitat per melanoma en pacients amb aquest càncer de pell, de la mateixa manera, en persones menors de 55 anys s'ha observat un pronòstic millor.









"En persones de més edat, els melanomes es comporten de forma més agressiva, independentment d'altres factors. En els ancians, sobretot en homes, són més gruixuts, estan més ulcerats o tenen un creixement més ràpid, però de forma independent a tots les troballes, la mateixa edat els empitjora el resultat ", explica el doctor Aram Boada García, de el Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), qui lidera l'estudi.





"Volíem saber què passava en un altre tipus de pacients amb melanoma, persones que presenten melanomes gruixuts però que no tenen metàstasi. Què passa en aquests casos? Tenen millor pronòstic que els que presenten metàstasi o en canvi la seva expectativa de vida es veu perjudicada per altres factors? ", argumenta Boada García, que presenta la investigació en el i Congrés AEDV Virtual Tardor 2020 que s'inicia avui dijous i es perllonga fins al dissabte 21 de novembre.





Quan s'estableix el diagnòstic d'un melanoma (com també passa en altres càncers) es determina l'estadi en què es troba, és a dir, el grau d'evolució i afectació per poder determinar el pronòstic del pacient i decidir un tractament.



En el cas dels melanomes, el gruix, la ulceració, la invasió de ganglis limfàtics i l'aparició de metàstasi, determinen el diagnòstic i tractament.





Un melanoma major de 4 mil·límetres sol tenir pitjor pronòstic que un altre amb una grandària menor. Fins ara, es tenia en compte a més la biòpsia de gangli sentinella per saber si el càncer s'havia estès, ja que això empitjora el pronòstic. "No obstant això, a la clínica veiem pacients que, tot i no tenir metàstasi, amb un estadi IIB i IIC van pitjor que els que tenen un estadi III, per als que sí que hi ha tractaments adjuvants", reflexiona el Dr. Boada García.





Per aquest motiu, va decidir dur a terme un estudi d'aquest tipus de pacients i conèixer quins factors estaven influint en el seu pronòstic de vida. Per això va comptar amb l'ajuda d'altres dermatòlegs, com el doctor Antonio Tejera-Vaquerizo, del Servi de Dermatologia de l'Institut Dermatològic Globalderm, de Palma de el Riu (Còrdova), qui juntament amb altres especialistes de diferents punts de país van analitzar les bases de dades de 5 centres amb una població total de 362 pacients amb melanomes d'un gruix superior als 4 mil·límetres (gruixuts) o majors als 6 mil·límetres (ultra gruixuts), però sense afectació en el gangli sentinella.





Respecte a per què passa sobretot en homes, Tejera-Vaquerizo afirma que pot tenir una base social, ja que "els homes majors són els que triguen més a anar a la consulta, no li donen importància a l'estètica o a certs aspectes de la salut, perden el concepte de gravetat. Sabem, per altres estudis, que els melanomes gruixuts són més freqüents en homes solters o vidus en comparació amb els casats que van a la consulta mèdica arrossegats per la seva dona ".





Aquest fet és paradoxal, apunta aquest especialista, ja que els melanomes en termes absoluts són més freqüents en dones, ja que sembla que influeix un tema hormonal, però, els d'alt risc es veuen més en homes.





D'altra banda, Boada García assenyala que les dades que ha revelat aquest estudi s'han de tenir en compte en el futur perquè aquest tipus de pacients (majors de 70 anys amb melanoma gruixut, però sense afectació ganglionar) puguin rebre tractament adjuvant, limitat ara per pacients amb un estadi superior.





"No és que no es tracti a cap d'aquest grup, ja que tots passen per un tractament quirúrgic, però el tractament adjuvant només el rebran aquells el hospital tingui en marxa en un assaig clínic per melanomes en estadi IIB o IIC, és a dir, el tractament dependrà d'on visquin, circumstància que no hauria d'influir en l'esperança de vida d'aquests pacients ", defensa aquest especialista.