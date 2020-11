Barcelona ampliarà les voreres de la ronda Universitat i eliminarà dos carrils de cotxes

L'Ajuntament de Barcelona començarà aquest diumenge la reforma de la ronda Universitat, amb la qual suprimirà dos dels quatre carrils per a cotxes i mantindrà els dos carrils bus i el cordó de serveis, en una actuació que s'emmarca en l'urbanisme tàctic que està portant a terme per destinar més espai al vianant.













Ho han anunciat aquest dijous la tinent d'alcalde d'Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, i el regidor de districte de l'Eixample, Jordi Martí, en una roda de premsa acompanyats pel representant de la plataforma SOS Ronda Universitat Màrius Armengol.





Les obres, que costaran 350.000 euros, permetran guanyar 1.730 metres quadrats per al vianant i, a més, s'aprofitarà per posar 66 testos amb arbres i resituar les marquesines de les parades de bus.





Així, les voreres s'ampliaran amb plataformes de formigó i passaran de cinc metres a gairebé vuit, de manera que la proporció final del carrer serà del 50% de l'espai per a vianants i l'altre 50% per calçada.





Per garantir la mobilitat mentre durin les obres, es redistribuirà l'ampliació dels carrils actuals per mantenir sempre com a mínim dos carrils de circulació i un de bus en servei, i quan es treballi al costat muntanya hi haurà afectacions sobre algunes línies d'autobús.





Sanz ha defensat que és una actuació destinada a "millorar la vida dels veïns" i l'ha qualificat d'estratègica, ja que forma part d'una reflexió més global de mobilitat a l'Eixample i Ciutat Vella, ha dit.





Per la seva banda, Martí ha defensat que la reforma a la ronda Univesitat neix de la necessitat de protegir els veïns: "Salvant els carrers no només salvem asfalt, arbres o voreres, sinó que vam salvar el projecte de la vida en comunitat que representa Barcelona ".





PARADES DE BUS INTERURBÀ

Sanz ha avançat que l'Ajuntament ha arribat a un acord amb la Generalitat per poder traslladar les parades d'origen i final d'autobús interurbà de centre de la ciutat a altres llocs com l'Estació del Nord o la de Sants, una qüestió que presentarà la setmana la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón.





D'altra banda, ha descartat ampliar les terrasses a la ronda Universitat un cop es dugui a terme aquesta actuació, i ha apostat per "mantenir les coses com estan i sostenir la millora" per garantir el silenci i el descans dels veïns i que hi hagi un equilibri d'usos.